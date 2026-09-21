Die doppelte Auszeichnung in den "Frost Radar"-Berichten für 2026 markiert das vierte Jahr in Folge, in dem Frost Radar die Spitzenposition einnimmt -

Frost Sullivan nennt LabVantage CORTEX (für den Bereich Life Sciences) sowie LIMS-Implementierungen in Laboren der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, der Öl- und Gasbranche, der Forensik sowie in staatlichen Laboren (für andere industrielle Anwendungen) -

LabVantage Solutions, Inc., ein weltweit führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen im Bereich Laborinformatik, wurde in zwei Frost Radar-Berichten von Frost Sullivan für das Jahr 2026 als "Visionary Leader" ausgezeichnet: Frost Radar: Life Sciences Laboratory Information Management Systems, 2026 und Frost Radar: Laboratory Information Management Systems in Industrial Applications, 2026 Die doppelte Auszeichnung, die auf der LabVantage Customer Training and Education Conference (CTEC) Europe 2026 in Paris bekannt gegeben wurde, markiert das vierte Jahr in Folge, in dem LabVantage im Frost Radar eine Führungsposition einnimmt.

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Der Frost Radar ist eine unabhängige Benchmarking-Analyse, die Unternehmen anhand eines Wachstumsindex und eines Innovationsindex bewertet. Der Wachstumsindex misst die Wachstumsleistung, die Erfolgsbilanz und die Fähigkeit eines Unternehmens, seine Wachstumsstrategie umzusetzen, während der Innovationsindex seine Fähigkeit bewertet, weltweit anwendbare Lösungen zu entwickeln, die sich an veränderte Kundenbedürfnisse anpassen. Für die Bewertungen im Jahr 2026 hat Frost Sullivan 16 Unternehmen aus dem Bereich Life Sciences verglichen und 50 Anbieter im Bereich industrieller Anwendungen geprüft, wobei die Top 10 ermittelt wurden. LabVantage wurde in beiden Kategorien als "Visionary Leader" eingestuft.

"LabVantage ist der erste Anbieter von LIMS-Lösungen für Unternehmen, der ein umfassendes Framework für agentenbasierte KI namens LabVantage CORTEX anbietet", sagte Anantharaman Viswanathan, Research Director bei Frost Sullivan. "Indem LabVantage CORTEX getrennt vom validierten LIMS-Kern entwickelt wurde, ermöglicht das Unternehmen eine schnelle Weiterentwicklung der KI-Fähigkeiten, ohne den regulierten Betrieb zu stören. In Verbindung mit einer breiten Präsenz in Branchen weit über die Life Sciences hinaus und einem starken, zweistelligen Wachstum auf dem LIMS-Markt sichert dies LabVantage in beiden unserer '2026 LIMS Frost Radar'-Bewertungen den Status eines 'Visionary Leader'."

In seiner Bewertung im Bereich Life Sciences hob Frost Sullivan die konfigurierbare, browserbasierte Plattform von LabVantage hervor, die LIMS, elektronisches Laborjournal (ELN), Laborausführungssystem (LES), wissenschaftliches Datenmanagementsystem (SDMS) und fortschrittliche Analysen integriert. In dem Bericht wurde festgestellt, dass LabVantage CORTEX die Position des Unternehmens vom traditionellen LIMS hin zu KI-gestützter Laborintelligenz ausweitet und eine rückverfolgbare, überprüfbare KI innerhalb von Laborabläufen ermöglicht. Außerdem wurden die mehr als 40-jährige Erfahrung im Bereich der regulatorischen Anforderungen, die zunehmende Verbreitung von SaaS sowie eine Kundenbindungsrate von über 98 gewürdigt.

Der Bericht über industrielle Anwendungen konzentrierte sich auf die Präsenz von LabVantage außerhalb des Bereichs der Biowissenschaften, wie zum Beispiel in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, der Öl- und Gasbranche, der Konsumgüterindustrie, der Forensik sowie in staatlichen Laboren. Frost Sullivan machte diese Bandbreite als einen wesentlichen Treiber für das starke, zweistellige Wachstum des Unternehmens auf dem LIMS-Markt aus. Der Bericht hob zudem die Investitionen von LabVantage in Cybersicherheit und Compliance sowie den Ansatz hervor, der auf eine Erweiterung statt auf vollständige Automatisierung oder "Dark Laboratories" setzt. Dies spiegelt das "Human-in-the-Loop"-Modell von LabVantage wider, bei dem Robotik, Automatisierung und agentenbasierte KI die Skalierung von Routineabläufen unterstützen, während Wissenschaftler weiterhin für die Interpretation und kritische Entscheidungen zuständig sind.

"Nichts schätze ich mehr als die unabhängige Bestätigung durch die Kunden und die stillen Helden im Labor", sagte Mikael Hagstroem, Chief Executive Officer bei LabVantage Solutions. "Die Bereitstellung einer vertrauenswürdigen Umgebung für agentische KI in regulierten Branchen mit hohem Risiko ist ein Meilenstein, auf den ich stolz bin, und ich bin meinen Kollegen unglaublich dankbar für die Einführung von LabVantage CORTEX. CORTEX wurde in Zusammenarbeit mit weltweit führenden Laboren entwickelt und bietet relevante und wirkungsvolle agentische KI, die Wissenschaftlern eine vertrauenswürdige, überprüfbare Automatisierung ermöglicht, ohne die Compliance oder die Datenintegrität zu beeinträchtigen. Die Feier unserer vierten Führung in Folge im Frost Radar auf der CTEC Europe ist der perfekte Anlass, um die kundenorientierte Innovation zu würdigen, die uns vorantreibt."

Die Berichte von Frost Sullivan sind verfügbar unter diesem Link. Mehr Informationen über LabVantage und LabVantage CORTEX finden Sie unter: www.labvantage.com oder per E-Mail info@labvantage.com.

Über LabVantage Solutions

LabVantage Solutions ist ein weltweit führender Anbieter im Bereich Laborinformatik, der die digitale Transformation mit LabVantage CORTEX vorantreibt. Diese Plattform für KI, Analytik und Automatisierung vereint LIMS, ELN, LES, SDMS und Analytik in einer zu 100 browserbasierten Umgebung mit agentenbasierter KI. Mit über 40 Jahren Erfahrung im Bereich LIMS und mehr als 1.500 Kunden aus verschiedenen Branchen hilft LabVantage dabei, Arbeitsabläufe zu optimieren und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu gewährleisten. LabVantage hat seinen Hauptsitz in Somerset, New Jersey, und betreut Kunden weltweit über globale Teams, regionale Niederlassungen und Partner. Erfahren Sie mehr unter: www.labvantage.com.

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