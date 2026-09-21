Volkswagen kappt die Margenprognose auf bis zu ein Prozent. Die Deutsche Bank hält die Warnung für überzeichnet: Zehn Milliarden Euro Sonderlasten verzerren das Bild, der Cashflow bleibt laut Konzern weiter unangetastet. Volkswagen hat seine Anleger mit einer Gewinnwarnung aufgeschreckt. Für 2026 peilt der Konzern nur noch eine operative Marge von null bis ein Prozent an. Bisher standen 4,0 bis 5,5 Prozent im Plan, der Markt hatte zuletzt mit rund 4,1 Prozent gerechnet. Die Deutsche Bank sieht darin weniger ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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