SHANGHAI, CHINA (ots) -vivo X Fold6 kommt am 1. Oktober in Europa in den Handel; zugleich führt vivo neue IoT-Produkte in Europa einMedia OutReach Newswire - Anlässlich der heutigen Vorstellung der X500-Serie in China gab vivo bekannt, dass das X500 Pro Max und das X500 Pro am 27. Oktober bei einem Launch-Event in Europa eingeführt werden. Die Reihe, zu der in China auch das X500 gehört, ist die erste Flaggschiff-Serie im Rahmen der neuen, unternehmensweiten Imaging-Strategie von vivo. Sie wurde entwickelt, um sowohl bei Foto- als auch bei Videoaufnahmen zu überzeugen.vivo bestätigte außerdem, dass das X Fold6, das neue Maßstäbe bei der Bildgebung mit faltbaren Smartphones setzt, ab dem 1. Oktober in Europa erhältlich sein wird. Das dafür gemeinsam entwickelte vivo ZEISS Imaging System verbindet eine 200-MP-Hauptkamera mit der ersten ZEISS APO-zertifizierten Telekamera in einem Foldable. Damit sind bis zu 100x ZEISS HyperZoom möglich. Das X Fold6 ist das erste Foldable von vivo, das einen Telekonverter unterstützt und damit eine äquivalente Brennweite von 200 mm für Konzerte, Sportveranstaltungen und andere Motive auf große Distanz erreicht. Darüber hinaus erweitert vivo sein IoT-Portfolio in Europa um neue Audioprodukte, darunter vivo Buds Ultra, vivo Headphone Studio und vivo Buds Clip.Das X500 Pro Max kombiniert die neue ZEISS TrueDynamic Hauptkamera mit einer 200 MP ZEISS APO Telekamera und unterstützt den vivo ZEISS Telephoto Extender Gen 2 Ultra mit einer äquivalenten Brennweite von 400 mm. Damit gelingen noch detailliertere Aufnahmen bei Konzerten, Sportveranstaltungen und in der Wildnis auf große Distanz. Beide Pro-Modelle führen 4K Cinematic Portrait Video für stimmungsvolle Aufnahmen im Licht der Golden Hour ein und werden vom MediaTek Dimensity 9600 Pro angetrieben, MediaTeks neuem Flaggschiff-Chip im 2-nm-Verfahren.[1][2]ZEISS Teleobjektiv für Zoom-Reichweite und GeschwindigkeitDas Teleobjektiv gehört zu den zentralen Stärken der X500 Pro Serie. Das X500 Pro Max verfügt über eine 200-MP-ZEISS-APO-Telekamera mit einem 1/1,4-Zoll-Sensor, einer äquivalenten Brennweite von 85 mm und CIPA 7.0 Professional Stabilization. So entstehen selbst bei hohen Zoomstufen scharfe und detailreiche Aufnahmen. Ein Mehrzonen-Laserautofokus mit 1.536 Messpunkten arbeitet über alle Brennweiten hinweg und sorgt für eine schnelle wie präzise Fokussierung.Das X500 Pro Max unterstützt AF-Tracking-Snapshots mit 60 fps und hält damit Sportler, Tiere und Künstler im entscheidenden Moment scharf fest. Die Bewegungsaufnahme mit 30-fachem Tele-Zoom garantiert zugleich klare Bilder bei weit entfernten Motiven. Das X500 Pro bietet eine ZEISS APO Telekamera auf Basis des 64-MP-Sensors Sony LYTIA 610, der gemeinsam von vivo und Sony entwickelt wurde. Auch sie erreicht CIPA 7.0 Professional Stabilization und unterstützt Bewegungsaufnahmen mit 20-fachem Zoom. Mehr Tele-Power mit den vivo ZEISS Telekonvertern Für noch mehr Zoom-Reichweite unterstützt das X500 Pro Max den vivo ZEISS Telephoto Extender Gen 2 Ultra mit einer äquivalenten Brennweite von 400 mm - und holt selbst hintere Plätze im Konzertsaal gefühlt in die erste Reihe. Die Kepler-Optik mit 4,7-facher Vergrößerung besteht aus 15 hochtransparenten Glaselementen in zwei Gruppen, darunter fünf Linsen mit besonders geringer Dispersion und ein asphärisches Glaselement. Der Telekonverter misst 116 mm in der Länge und wiegt 248 g.[3]Das X500 Pro Max und das X500 Pro unterstützen zudem den vivo ZEISS Telephoto Extender Gen 2 mit 200 mm äquivalenter Brennweite. Bei einer 2,35-fachen Vergrößerung, einer Gehäuselänge von 96 mm und einem Gewicht von lediglich 153 g ist er besonders kompakt und lässt sich flexibel in zehn Aufnahmemodi nutzen - darunter Stage, Snapshot und der Pro Video Mode.4K Golden Hour Portrait VideoGegenlicht-Porträts bei Sonnenuntergang zählen zu den anspruchsvollsten Disziplinen in der Fotografie. Das X500 Pro Max und das X500 Pro meistern diese Herausforderung mit der ZEISS TrueDynamic Hauptkamera. Ausgestattet mit der ZEISS T*-Beschichtung basiert sie auf dem neuen 1/1,28-Zoll-Flaggschiffsensor Sony LYTIA L910, der gemeinsam von vivo und Sony entwickelt wurde. Der Sensor bietet einen Dynamikumfang von bis zu 17 EV bei einem extrem geringen Ausleserauschen von nur 0,75 e\u207b. Dadurch bleiben sowohl helle Himmelspartien als auch Gesichter in Schatten in einer einzigen Belichtung hochgradig detailreich - eine Gegenlicht-Klarheit, die Frame für Frame im Video erhalten bleibt.[4]Beim X500 Pro Max sorgt die Hauptkamera mit einer optischen Bildstabilisierung auf Gimbal-Niveau (3° Ausgleich) für extrem ruhige Videoaufnahmen. Haupt- und Telekamera erfüllen zudem den CIPA-7.0-Standard für professionelle Stabilisierung und garantieren selbst in der Bewegung verwacklungsfreie Videoaufnahmen.Die Funktion 4K Golden Hour Portrait Video nutzt eine Log-basierte Bildverarbeitung. Sie fängt Porträts im warmen Abendlicht mit natürlichen Hauttönen, hoher Farbtiefe und kinoreifer Atmosphäre ein. Neue filmische Farbprofile - darunter das gemeinsam mit ZEISS entwickelte Golden Hour sowie Sunny Day und Modern Film - werden über vivos eigene Farb- und Tonwert-Pipeline abgestimmt, um Motiv und Hintergrund separat zu optimieren.MediaTek Dimensity 9600 Pro: Flaggschiff-Performance für die X500 Pro SerieUnter der Haube von X500 Pro Max und X500 Pro arbeitet der neue MediaTek Dimensity 9600 Pro, der im zukunftsweisenden 2-nm-Verfahren gefertigt wird. Die Plattform liefert die nötige Rechenleistung für die anspruchsvollen Foto- und Videofeatures der Serie und setzt die enge Partnerschaft von vivo und MediaTek bei High-End-Performance und Computational Photography nahtlos fort.Vier von der Natur inspirierte FarbenIn China geht die X500 Pro Serie in vier naturnahen Farbvarianten an den Start: Sunny White, Starry Gray, Moonlit Black und Sunset Orange. Während das X500 Pro Max sein Kamerasystem mit einem 6,85 Zoll großen 2K ZEISS Master Color Display kombiniert, packt das X500 Pro das professionelle Kamera-Erlebnis in ein kompaktes Flaggschiff-Gehäuse mit 6,36-Zoll-Display.vivo X Fold6 ab 1. Oktober in Europa erhältlichvivo bestätigte außerdem den Europa-Start des X Fold6 für den 1. Oktober. Das bereits Anfang des Jahres in China enthüllte X Fold6 wurde als kompromissloses Falt-Flaggschiff entwickelt: Es kombiniert eine 200-MP-ZEISS-Hauptkamera mit einer ZEISS APO Telekamera und ist das erste Foldable des Herstellers, das Telekonverter unterstützt - konkret den vivo ZEISS Telephoto Extender Gen 2 mit 200 mm äquivalenter Brennweite. Ein starker 6.900-mAh-BlueVolt-Akku, eine umfassende Zertifizierung gegen Wasser (IPX8/IPX9) und Staub (IP5X) sowie das neue OriginOS 7 Fold runden das Gesamtpaket ab. Das X Fold6 beweist damit eindrucksvoll, dass ein riesiges Falt-Display weder Kompromisse bei der Kamera noch bei der Ausdauer bedeutet.[5] [6]vivo führt seine langjährige Partnerschaft mit ZEISS bei der Kameraentwicklung konsequent fort: Das X Fold6 kombiniert seine 200-MP-ZEISS-Hauptkamera - basierend auf dem großen Samsung HPB Sensor mit CIPA 4.5 Professional Stabilization - mit der ersten ZEISS APO-zertifizierten Telekamera in einem Foldable. Die Telekamera setzt auf den optimierten Sony LYTIA 602 Sensor und ein 3-fach Periskop-Design mit 70 mm äquivalenter Brennweite, Tele-Makrofunktion sowie bis zu 100-fachem ZEISS HyperZoom.Mit aufgesetztem Telekonverter erzielt das X Fold6 eine äquivalente Brennweite von 200 mm in zahlreichen Aufnahmemodi, darunter Photo, Portrait, Landscape, Snapshot, Video, Stage, Time-Lapse und Pro. Features wie Night Flash Portrait, der rundum erneuerte Stage Mode und 4K-Videos mit 60 fps in Dolby Vision decken dabei jedes Szenario ab - von stimmungsvollen Nachtporträts bis hin zu mitreißenden Live-Konzerten.Das X Fold6 bringt seinen riesigen 6.900-mAh-BlueVolt-Akku in einem beeindruckend schlanken Gehäuse unter, das aufgeklappt gerade einmal 4,4 mm misst und ab 228 g wiegt. Farblich stehen Prism Black und Horizon Blue zur Auswahl. Das ZEISS Master Color Display kombiniert ein 8,02 Zoll großes Hauptdisplay im Inneren mit einem 6,51 Zoll großen Außendisplay - beide überzeugen mit einer punktuellen Spitzenhelligkeit von bis zu 5.000 Nits. Dank OriginOS 7 Fold verwandelt sich der große Bildschirm im Handumdrehen in ein mobiles Büro: Features wie Origin Workbench und Multi-Split Screen erlauben die nahtlose Nutzung von bis zu vier Apps gleichzeitig. Für ordentlich Leistung sorgt die Dimensity 9500 Super Edition, die vivo und MediaTek speziell für das X Fold6 maßgeschneidert haben.[7]vivo erweitert sein IoT-Portfolio in Europavivo erweitert sein IoT-Portfolio in Europa außerdem um eine neue Generation vernetzter Produkte. Zum kommenden Line-up gehören vivo Buds Ultra, vivo Headphone Studio und vivo Buds Clip.VerfügbarkeitX500 Pro Max, X500 Pro sowie vivos neue IoT-Produkte werden bei einem Launch-Event am 27. Oktober 2026 in Europa eingeführt. Weitere Details zur regionalen Verfügbarkeit, zu Konfigurationen, Preisen und Vertriebskanälen werden dort bekannt gegeben.Kundinnen und Kunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz können unter vivo-official.com/pages/x500 einen exklusiven Gutschein von bis zu 120 Euro für den Kauf eines Smartphones der vivo X500 Serie anfordern. Das Angebot gilt bis zum 27. Oktober.In Deutschland, Österreich und der Schweiz startet der Verkauf des vivo X Fold6 am 1. Oktober über den offiziellen vivo Webshop (vivo-official.com). Bei jedem Kauf profitieren Kundinnen und Kunden von einer kostenlosen Garantieverlängerung um ein Jahr (zusätzlich zur zweijährigen Standardgarantie), fünf Jahren Garantie auf den Akku, einem einjährigen Displayschutz sowie drei Monaten Google AI Pro inklusive 5 TB Google-Cloud-Speicher. Wer sich zwischen dem 1. und 31. Oktober für das X Fold6 entscheidet, erhält außerdem die vivo WATCH GT 2 als Gratis-Beigabe.In Österreich ist das X Fold6 ab dem 8. Oktober zudem im ausgewählten stationären Handel erhältlich.Weitere Details zu Preisen und Verfügbarkeit der neuen vivo IoT-Produkte in Europa gibt das Unternehmen beim Launch-Event am 27. Oktober bekannt.[1]Die Pixelanzahl kann je nach Kameramodus variieren und hängt von der tatsächlichen Nutzung ab.[2]"200 mm äquivalent" und "400 mm äquivalent" bedeutet: Wird X500 Pro Max oder X500 Pro zusammen mit dem vivo ZEISS Telephoto Extender Gen 2 beziehungsweise X500 Pro Max zusammen mit dem vivo ZEISS Telephoto Extender Gen 2 Ultra verwendet und der Schalter für den Telephoto Extender in der Kamera-App aktiviert, kann eine optische äquivalente Brennweite von 200 mm beziehungsweise 400 mm erreicht werden. Der vivo ZEISS Telephoto Extender Gen 2 Ultra ist ausschließlich mit dem X500 Pro Max kompatibel. Telekonverter sind separat erhältlich.[3]Die Daten basieren auf Tests in vivo-Laboren. Tatsächliche Abmessungen und Gewichte können aufgrund von Abweichungen bei Produktionsprozessen, Messmethoden und Materialchargen variieren.[4]Die Daten basieren auf Tests in vivo-Laboren. Die tatsächliche Leistung kann je nach Nutzungsszenario variieren.[5]"200 mm äquivalent" bedeutet: Wird das X Fold6 zusammen mit dem vivo ZEISS Telephoto Extender Gen 2 verwendet und der Schalter für den Telephoto Extender in der Kamera-App aktiviert, kann eine optische äquivalente Brennweite von 200 mm erreicht werden.[6]Das X Fold6 ist gemäß IEC-Norm 60529 nach IPX8 und IPX9 gegen Spritzwasser und Wasser sowie nach IP5X gegen Staub geschützt und wurde unter kontrollierten Laborbedingungen getestet. Der Schutz vor Spritzwasser, Wasser und Staub ist nicht dauerhaft und kann durch den täglichen Gebrauch nachlassen. Bitte vermeiden Sie Schäden durch eindringende Flüssigkeit.[7]Das X Fold6 in Prism Black ist aufgeklappt etwa 4,4 mm dünn und wiegt 228 g; Horizon Blue ist aufgeklappt etwa 4,8 mm dünn und wiegt 235 g. Tatsächliche Abmessungen und Gewichte können aufgrund von Abweichungen bei Produktionsprozessen, Messmethoden und Materialchargen variieren.Über vivovivo ist ein Technologieunternehmen, das großartige Produkte auf der Grundlage eines nutzerorientierten Wertesystems entwickelt, wobei smarte Geräte und intelligente Dienste im Mittelpunkt stehen. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, eine Brücke zwischen Mensch und digitaler Welt zu schlagen. Durch einzigartige Kreativität ermöglicht vivo seinen Nutzern ein immer komfortableres mobiles und digitales Leben. Im Einklang mit den Kernwerten des Unternehmens, zu denen Benfen*, Nutzerorientierung, designorientierter Mehrwert, kontinuierliches Lernen und Teamgeist gehören, hat vivo eine Strategie für nachhaltige Entwicklung umgesetzt, mit der Vision, sich zu einem gesünderen, nachhaltigeren Weltklasse-Unternehmen zu entwickeln.Während vivo die besten lokalen Talente zusammenbringt und fördert, um Spitzenleistungen zu erbringen, wird das Unternehmen durch ein Netzwerk von Forschungs- und Entwicklungszentren in Shenzhen, Dongguan, Nanjing, Peking, Hangzhou, Shanghai, Xi'an und weiteren Städten unterstützt, die sich auf die Entwicklung modernster Verbrauchertechnologien konzentrieren, darunter 5G, künstliche Intelligenz, Industriedesign, Bildgebungssysteme und andere aufstrebende Technologien. vivo hat zudem ein Netzwerk für intelligente Fertigung (einschließlich der von vivo autorisierten Partner) mit einer jährlichen Produktionskapazität von fast 200 Millionen Smartphones aufgebaut. Bis heute hat vivo sein Vertriebsnetz auf mehr als 60 Länder und Regionen ausgeweitet und wird von mehr als 500 Millionen Nutzern weltweit geschätzt.*"Benfen" ist ein Begriff, der die Haltung beschreibt, das Richtige zu tun und Dinge richtig zu tun - was die ideale Beschreibung von vivos Mission ist, Werte für die Gesellschaft zu schaffen.Bleiben Sie über die neuesten vivo-Nachrichten informiert unter https://www.vivo.com/en/about-vivo/newsPressekontakt:Shu On KwokPR Contactshuon.kwok@laika.berlin+49 16094643872Original-Content von: Vivo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/126833/6356369