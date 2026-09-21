Ethereum Kurs September 2026: 143 Millionen Dollar ETF-Zufluss an einem Tag und was jetzt folgt

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Spot-ETH-ETFs nahmen am 18. September 143,8 Millionen Dollar in einem einzigen Tag auf. BlackRock allein zog 114 Millionen Dollar dieses Volumens an. Der Ethereum Kurs stieg daraufhin über 2.600 Dollar, das stärkste Niveau seit Monaten. Das Glamsterdam-Upgrade bestand seinen Devnet-Test und geht am 6. Oktober auf das Sepolia-Testnetz, wo es das Block-Gas-Limit fast verdreifachen soll. Die Fed erhöhte die Zinsen, und ETH hielt stand. Die großen Schlagzeilen gehen an die etablierten Coins, doch das Kapital, das wirklich Vermögen schafft, taucht einen Schritt früher auf, im Presale, bevor die breite Masse zugreift.

Ethereum Kurs: ETF-Zuflüsse, Glamsterdam-Upgrade und die Ziele für September

Spot-ETH-ETFs verzeichneten am 18. September Nettozuflüsse von 143,8 Millionen Dollar, wie SoSoValue berichtete. BlackRock's ETHA führte mit 114,3 Millionen Dollar und machte 79,5 Prozent des Tagesvolumens aus. Die kumulierten Nettozuflüsse aller US-Spot-ETH-ETFs erreichten damit 13,25 Milliarden Dollar seit Auflage. Der Zufluss beendete drei Handelstage mit Abflüssen und signalisierte erneute Kaufbereitschaft.

Das Glamsterdam-Upgrade wurde für den 6. Oktober auf dem Sepolia-Testnetz bestätigt, wie CoinCodex meldete. Es zielt darauf ab, das Block-Gas-Limit von 60 auf 200 Millionen zu verdreifachen. Die Gebühren könnten um 78,6 Prozent sinken. Falls der Test gelingt, folgt der Mainnet-Start im vierten Quartal.

Am 16. September erhöhte die US-Notenbank den Leitzins um 25 Basispunkte auf 3,75 bis 4,00 Prozent, die erste Anhebung seit Juli 2023. CoinDCX setzt das Ziel bei 2.800 Dollar mit einer Spanne von 2.434 bis 2.950 Dollar. BlackRock's ETHA hält 3,51 Millionen ETH im Wert von 8,6 Milliarden Dollar, rund 3 Prozent des gesamten Angebots. Doch ETH von über 2.500 Dollar zu verdoppeln erfordert Monate, und genau in dieser Wartezeit entsteht das Renditepotenzial, das nur ein Listing-Ereignis freisetzen kann.

Pepeto: Der Presale, der arbeitet, während ETH auf den Ausbruch wartet

ETH braucht Monate für eine Verdopplung. Wer nicht auf den Chart warten will, sondern das Renditepotenzial sucht, das vor einem großen Listing entsteht, findet in Pepeto genau diese Position.

Pepeto betreibt eine Risikobewertungsplattform, die jeden Smart Contract prüft, bevor ein Swap freigegeben wird. Die Plattform führt 42 Prüfungen pro Token durch, simuliert einen Kauf und Verkauf auf einer gespiegelten Blockchain und blockiert alles, was die Tests nicht besteht. Ein Token, der auf einer Skala von 100 nur 6 Punkte erreicht, wird als Honeypot markiert, und der Handel wird nicht ausgeführt. Allein dieses Werkzeug ist den Einstieg wert für jeden, der im vergangenen Jahr Coins durch einen Betrugstoken verloren hat.

PepetoSwap betreibt eine Börse, auf der jeder Swap null Dollar an Gebühren kostet. Die Bridge verbindet fünf Netzwerke ohne Transferkosten und wickelt Überweisungen in unter 60 Sekunden ab. Beide Werkzeuge laufen bereits unter echten Bedingungen. SolidProof hat vor dem Start des Presales den gesamten Code einer vollständigen Prüfung unterzogen und die Identität des Teams über ein KYC-Verfahren bestätigt, wodurch das größte Risiko entfällt, an dem neue Projekte typischerweise scheitern.

Die Person, die das Projekt gegründet hat, führte in einem früheren Zyklus einen Token bis auf ein Hoch von 11 Milliarden Dollar. Jemand, der zuvor bei Binance gearbeitet hat, baut nun an Pepeto mit. Zum aktuellen Preis von 0,000000188 Dollar pro Token ist dies der günstigste Einstieg, den das Projekt jemals haben wird. Jede gefüllte Stufe hebt den Preis für alle, die danach kommen. Das Binance-Listing rückt mit jedem eingesammelten Betrag näher, und wer jetzt zögert, zahlt morgen mehr.

Fazit

ETH braucht Monate, um sich von über 2.500 Dollar zu verdoppeln. Wer heute kauft, wartet auf die Fed, das Upgrade und den Chart. Pepeto befindet sich in der Phase, in der das Renditepotenzial am größten ist, denn wer vor einem Listing einsteigt, kauft zum niedrigsten Preis, den es jemals geben wird. Die Millionen, die gerade in diesen Presale fließen, zeigen, dass diese Käufer das Zeitfenster erkannt haben. Besuchen Sie die offizielle Pepeto-Website, bevor die nächste Stufe den Einstiegspreis neu festlegt.

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Häufig gestellte Fragen

Was ist die Ethereum Kurs Prognose für September 2026?

CoinDCX setzt das Ziel bei 2.800 Dollar mit einer Spanne von 2.434 bis 2.950 Dollar. Das Glamsterdam-Upgrade und die ETF-Zuflüsse von 143,8 Millionen Dollar stützen die Einschätzung.

Wie unterscheidet sich Pepeto vom ETH-Kauf?

Pepeto verkauft zu Presale-Preisen vor einem Binance-Listing. ETH benötigt Monate für eine Verdopplung. Ein Listing-Tag kann das Renditepotenzial freisetzen, das ETH in einem Quartal nicht erreicht. Alle Informationen zur aktuellen Presale-Stufe auf der offiziellen Pepeto-Website.