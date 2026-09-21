Straubing (ots) -
Diese Ergebnisse der Landtagswahlen sind die Quittung für eine Politik, die offenbar kein verlässliches Gefühl von Sicherheit und Zuversicht mehr vermittelt. Wenn die demokratische Mitte überleben will, darf sie sich nicht in moralischer Empörung oder Ankündigungen erschöpfen. Sie muss wieder lernen, mutige Lösungen anzubieten und diese durch integre Persönlichkeiten leidenschaftlich zu vertreten. Wenn die Mitte keine Attraktivität mehr hat, wird das Prinzip "Radikal gewinnt" zur neuen Normalität der deutschen Politik.
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Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122668/6356373
Diese Ergebnisse der Landtagswahlen sind die Quittung für eine Politik, die offenbar kein verlässliches Gefühl von Sicherheit und Zuversicht mehr vermittelt. Wenn die demokratische Mitte überleben will, darf sie sich nicht in moralischer Empörung oder Ankündigungen erschöpfen. Sie muss wieder lernen, mutige Lösungen anzubieten und diese durch integre Persönlichkeiten leidenschaftlich zu vertreten. Wenn die Mitte keine Attraktivität mehr hat, wird das Prinzip "Radikal gewinnt" zur neuen Normalität der deutschen Politik.
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