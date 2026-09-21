The 21st China International Mountain Outdoor Sports Open (Chongqing·Wulong)

CHONGQING, China, Sept. 21, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- In den goldenen Tagen des Septembers schimmert der Wujiang-Fluss, und die Wiesen des Feenbergs leuchten im Herbstlaub. In Wulong, einem UNESCO-Weltnaturerbe in Chongqing im Westen Chinas, findet ein bedeutender internationaler Outdoor-Sportwettbewerb statt.

Das 21. China International Mountain Outdoor Sports Open (Chongqing·Wulong) begann am 19. September. Diese Veranstaltung ist mehr als nur eine strapaziöse Prüfung der Ausdauer und Willenskraft; sie präsentiert einem weltweiten Publikum die atemberaubende Naturlandschaft Westchinas.

Im Laufe von zwei Jahrzehnten hat Wulong sein spektakuläres Karstgelände genutzt, um eine Outdoor-Rennstrecke von Weltklasse zu errichten. Die Veranstaltung wuchs von lediglich 15 teilnehmenden Mannschaften bei ihrer ersten Ausgabe im Jahr 2003 auf 41 nationale und internationale Spitzenmannschaften in diesem Jahr an, darunter 10 Mannschaften aus dem Ausland.

Die 224 Kilometer lange Strecke schlängelt sich durch Dolinen, Schluchten, Höhlen und Almwiesen. Die Teilnehmer stellen sich den Herausforderungen beim Trailrunning, Mountainbiken, Kajakfahren und bei Höhlenexpeditionen und erleben dabei die spektakuläre Landschaft, die über Millionen von Jahren geformt wurde. Inmitten einer spektakulären Naturkulisse gehen die Athleten an ihre körperlichen Grenzen und genießen dabei Chinas beeindruckende Berg- und Flusslandschaften.

Der Erfolg von Wulong ist ein Beispiel aus der Praxis für den Grundsatz, dass "klares Wasser und üppige Berge von unschätzbarem Wert sind".

Wulong, einst ein abgelegener Bergkreis im Südosten von Chongqing, hat sich einer ökologisch orientierten, nachhaltigen Entwicklung verschrieben und sich von einem reinen Ausflugsziel zu einem Zentrum für intensive Freizeitaktivitäten im Freien gewandelt.

Die Veranstaltung zieht zahlreiche Besucher an und kurbelt die lokale Wirtschaft an. Die Kommission für Kultur und Tourismus des Bezirks Wulong stellte fest, dass der Sporttourismus zwischen Januar und August dieses Jahres über 5,53 Millionen Besucher verzeichnete. Touristen aus 56 Ländern reisten an, womit ein neuer Rekord aufgestellt wurde. Der Gesamtumsatz der Outdoor-Sportbranche belief sich im ersten Halbjahr auf über 3 Milliarden Yuan. Lokale Privatunterkünfte florieren, und landwirtschaftliche Erzeugnisse finden Zugang zu größeren Märkten. Dieses sportliche Großereignis hat die lokale Wirtschaft angekurbelt und die Lebensbedingungen der Einwohner verbessert.

Aufbauend auf seinen bisherigen Erfolgen arbeitet Wulong daran, sich als führendes nationales Reiseziel für hochwertigen Outdoor-Sport zu etablieren. Eine neue Einzel-Sprint-Klasse senkt die Einstiegshürden und ermöglicht so Wettkämpfe auf Elite-Niveau parallel zu öffentlichen Fitnessaktivitäten. Ein parallel dazu stattfindendes Outdoor-Sportfest vereint Handwerkskunst, die zum immateriellen Kulturerbe zählt, regionale Spezialitäten und praktische Outdoor-Erlebnisse, an denen die gesamte Gemeinde Freude hat.

Wulong geht über einfache Besichtigungen hinaus und bietet nun einen umfassenden Erlebnistourismus sowie Angebote, die nicht mehr nur saisonal, sondern ganzjährig verfügbar sind. Mit offenen Armen, zuverlässigen Dienstleistungen und vielfältigen Geschäftsmöglichkeiten heißt Wulong Outdoor-Begeisterte aus aller Welt herzlich willkommen.

Wulong erwartet Besucher aus aller Welt. Sobald der Startschuss fällt, richtet die Welt ihre Aufmerksamkeit auf diese einzigartige Landschaft. Durch den Sport vermittelt Wulong auf der internationalen Bühne eine Vision vom harmonischen Zusammenleben von Mensch und Natur.

Kontaktperson: Frau Fu, Tel.: 86-10-63074558