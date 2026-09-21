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Ein einzelner Wal hat in drei Wochen 208 Millionen Dollar in ETH gestapelt, und der Ethereum Kurs erreichte am 19. September mit 2.630 Dollar sein höchstes Niveau seit Januar 2026. Zwischen dem 18. und 19. September wurden ETH-Short-Positionen im Wert von 140 Millionen Dollar liquidiert, was den Aufwärtsdruck weiter verstärkte. Gleichzeitig planen die Entwickler das Glamsterdam-Upgrade mit einem Testnet-Start am 6. Oktober. Doch ein Gewinn von 12 Prozent bei einem Coin mit 320 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung verändert selten ein Portfolio. Die Frage ist nicht, ob ETH steigt, sondern ob der Anstieg dafür ausreicht.

Was treibt den Ethereum Kurs auf sein bestes Niveau seit Januar?

ETH schloss am 19. September bei 2.619,71 Dollar, nur 42 Dollar unterhalb der entscheidenden 2.672-Dollar-Marke laut 24/7 Wall St. Dieses Niveau entspricht einem Fibonacci-Retracement vom Oktober-2025-Hoch zum Januar-2026-Tief. Ein Wochenschluss darüber würde die Zone zwischen 2.950 und 3.000 Dollar als nächsten Widerstand freischalten. Der Kurs befindet sich seit vier Handelstagen in einem Aufwärtstrend, der bisher an dieser Marke stoppt.

CoinMarketCap meldet, dass ein Wal in nur drei Wochen ETH im Wert von 208 Millionen Dollar angehäuft hat. So große Käufe deuten auf hohe Überzeugung bei erfahrenen Marktteilnehmern hin. Gleichzeitig stieg die Zahl der nicht-leeren Ethereum-Adressen auf 207,17 Millionen, einen neuen Rekord laut Santiment-Daten. Short-Positionen im Wert von 140 Millionen Dollar wurden liquidiert, was bei steigendem Open Interest zeigt, dass Händler neue Positionen eröffnen.

Das Glamsterdam-Upgrade absolvierte den Devnet-11-Testlauf, und die Entwickler setzten den Sepolia-Testnet-Start auf den 6. Oktober fest. Es soll die Basisschicht schneller machen und viele Gasgebühren senken. Die Zinserhöhung der Fed auf 3,75 Prozent setzt allerdings eine Obergrenze dafür, wie schnell Coins steigen können. Ein Anstieg um 12 Prozent auf 3.000 Dollar bei 320 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung verändert selten ein ganzes Portfolio. Die Coins, die am meisten von einer solchen Welle profitieren, sind oft diejenigen, über die noch niemand spricht.

Warum taucht Pepeto in jeder Presale-Suche auf?

Wenn der Markt von Angst auf Gier umschaltet, strömt Geld herein, und Händler suchen den nächsten großen Gewinn. Die meisten jagen Coins, die bereits gelaufen sind. Genau dort sticht Pepeto hervor, weil es in einer Position steht, die kein anderer Meme-Coin in diesem Zyklus besetzt hat. Bei ETH geht es um 12 Prozent, bei Pepeto um eine ganz andere Größenordnung, weil hier Werkzeuge vor, während und nach einem Handel arbeiten.

Der Pepeto-Presale betreibt eine aktive Cross-Chain-Bridge, die Token zwischen Ethereum, BNB Chain, Solana, Base und Arbitrum ohne Gebühren bewegt. Andere Bridges verlangen zwischen 15 und 50 Dollar pro Transfer und brauchen Minuten bis Stunden. Pepeto erledigt denselben Vorgang in unter 60 Sekunden, ohne Wrapped Token und ohne dass jemand die Mittel zwischenhält. Die Börse läuft ebenfalls mit null Gebühren auf jede Order. Ein Händler, der auf Uniswap ein Volumen von 100.000 Dollar umsetzt, gibt dafür 300 Dollar an Gebühren ab, während dieselben Trades auf PepetoSwap nichts kosten.

Der Einstieg liegt bei 0,000000188 Dollar pro Token, weniger als ein Bruchteil eines Cents. Der Presale hat bereits mehr als 10,38 Millionen Dollar eingesammelt, und eine Binance-Listung rückt mit jeder Woche näher. SolidProof hat den gesamten Code in einem vollständigen Audit geprüft und verifiziert, bevor der Presale gestartet ist, was dem Projekt eine sichere Grundlage gibt. Ein Entwickler mit Binance-Erfahrung arbeitet im Kernteam.

Die Reichweite eines Meme-Coins, dazu funktionierende Werkzeuge und eine bevorstehende Binance-Listung in einem einzigen Presale, das ist die Mischung, die pro Zyklus nur einmal auftaucht. Die Wallets, die bereits drin sind, kennen das Renditepotenzial, das ein Listing-Ereignis freisetzt. Wer die Zahlen vergleicht, versteht, warum in diesem Markt gerade kein anderer Name die gleiche Ausgangslage bieten kann wie Pepeto.

Fazit

Ein Wal hat 208 Millionen Dollar in ETH investiert, und der Ethereum Kurs zeigt Richtung 3.000 Dollar, falls die 2.672-Dollar-Marke fällt. Das ist gut für ETH-Halter, doch 12 Prozent bei einem Coin dieser Größe ist die langsame Art der Rendite. Eine aktive Börse, eine funktionierende Bridge, ein bestandenes Audit und eine bevorstehende Binance-Listung in einem einzigen Presale-Token, das ist die seltenste Mischung, die Krypto hervorbringt, und sie existiert gerade in Pepeto zu einem Preis, der das volle Renditepotenzial noch vor sich hat. Besuchen Sie die offizielle Pepeto-Website, solange das Zeitfenster noch offen ist. Die Wallets, die jetzt einsteigen, sind die, über die in sechs Monaten gesprochen wird.

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Gesponserte Inhalte. Risikohinweis: Kryptowährungen sind volatil. Bitte recherchieren Sie eigenständig, bevor Sie investieren.

Marktdaten von CoinGecko, 24/7 Wall St und CoinMarketCap, Stand: 20. September 2026.

Häufig gestellte Fragen

Wohin bewegt sich der Ethereum Kurs im September 2026?

ETH liegt bei 2.630 Dollar mit Ziel 2.950 bis 3.000 Dollar, falls der Wochenschluss über 2.672 Dollar gelingt. Wal-Käufe und das Glamsterdam-Upgrade treiben den Kurs.

Was bietet Pepeto, das ein Large Cap wie ETH nicht kann?

Pepeto vereint funktionierende Werkzeuge mit einer bevorstehenden Binance-Listung in einem einzigen Presale. Die offizielle Pepeto-Website zeigt Börse, Bridge und Scanner bereits im Betrieb.