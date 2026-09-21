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BRANICKS Group AG: Reguläre Zinszahlung auf die EUR 400 Millionen Anleihe erfolgt planmäßig - Vollziehung der Laufzeitverlängerung steht bevor



21.09.2026 / 20:34 CET/CEST

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BRANICKS Group AG: Reguläre Zinszahlung auf die EUR 400 Millionen Anleihe erfolgt planmäßig - Vollziehung der Laufzeitverlängerung steht bevor



Frankfurt am Main, 21. September 2026. Die BRANICKS Group AG (ISIN: DE000A1X3XX4) (die "Gesellschaft") teilt mit, dass die am 22. September 2026 fällige reguläre Zinszahlung auf die EUR 400.000.000 Unternehmensanleihe (Green Bond) 2,250 % 2021/2026 (ISIN: XS2388910XXX - WKN A3MP5C) (die "Anleihe") planmäßig, fristgerecht und in voller Höhe geleistet wird.



Die einmonatige Anfechtungsfrist für die Beschlüsse der Abstimmung ohne Versammlung vom 15. bis 17. August 2026 ist am 18. September 2026 abgelaufen. Das Landgericht Frankfurt am Main hat auf Anfrage mitgeteilt, dass bei den zuständigen Kammern bislang keine Klage gegen die Beschlüsse der Anleihegläubiger eingegangen ist. Die beschlossenen Änderungen der Anleihebedingungen - insbesondere die Verlängerung der Fälligkeit der Anleihe bis zum 31. Dezember 2026, mit weiterer Verlängerungsoption bis zum 31. März 2027 - können voraussichtlich in wenigen Tagen vollzogen werden, jedoch erwartungsgemäß nicht mehr vor dem 22. September 2026.



Die MR Treuhand GmbH, München, hat heute in ihrer Eigenschaft als gemeinsamer Vertreter der Anleihegläubiger erklärt, dass die ursprünglich am 22. September 2026 fällige Rückzahlung der Anleihe sowie etwaige Verzugszinsen auf den Rückzahlungsbetrag bis zur Vollziehung der Laufzeitverlängerung nicht ernsthaft eingefordert werden; zudem wurde auf die Ausübung bestimmter Kündigungsrechte verzichtet.



Der Handel in der Anleihe an der Luxemburger Börse ist seit dem 18. September 2026 vorübergehend ausgesetzt, bis die beschlossenen Änderungen der Anleihebedingungen vollzogen sind.



Die Gesellschaft wird die Kapitalmärkte über den weiteren Fortgang der Restrukturierung entsprechend den gesetzlichen Anforderungen informieren.



IR-Kontakt

Branicks Group AG

Jasmin Dentz

Neue Mainzer Straße 32-36

60311 Frankfurt am Main

Tel.: +49 69 9454858-1492

ir@branicks.com



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