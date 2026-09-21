FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Meta haben am Montag massiv von einer offenbar erfolgreichen Markteinführung ihres KI-Assistenten Muse profitiert. Die Papiere des Facebook-Mutterkonzerns stiegen auf den höchsten Stand seit elf Monaten und notierten zuletzt 12,2 Prozent im Plus bei 747 US-Dollar.

Muse katapultierte sich an die Spitze der Charts für mobile Apps in den USA - ein Zeichen dafür, dass das Meta auf dem zunehmend umkämpften Markt für KI-Assistenten für Endverbraucher an Boden gewinnt. Nur wenige Tage nach seiner Markteinführung steht Muse auf Platz 1 der kostenlosen Apps im US-App Store von Apple sowie im Play Store von Google .

Dies kurbelte auch die Aktienkurse einiger wichtiger Zulieferer von Meta an, insbesondere jene der Hersteller von Mikroprozessoren. So verbuchten die Titel von ARM Holdings, Intel und AMD Kursaufschläge zwischen 9 und 16 Prozent./edh/nas

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