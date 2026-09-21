Die Rocket Lab-Aktie meldet sich zum Wochenstart mit einem Kursplus von zeitweise rund +8% eindrucksvoll zurück. In meiner Analyse von Ende Juni hatte ich nach dem Bruch von 93,70 US$ weiteres Abwärtspotenzial über 76,80 bis 65,18 US$ und im Extremfall 56,96 US$ skizziert. Dieser Fahrplan wurde weitgehend abgearbeitet und die Aktie näherte sich der untersten Zielzone zwischenzeitlich deutlich an. Mit aktuell 69,43 US$ versuchen die Bullen nun allerdings ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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