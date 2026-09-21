RIAD, Saudi-Arabien, Sept. 21, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das King Faisal Specialist Hospital & Research Centre (KFSH) hat seine Position als weltweit führendes Gesundheitszentrum gefestigt und sich einen herausragenden Platz im renommierten "World's Best Specialized Hospitals 2027"-Ranking des Magazins Newsweek gesichert. An seinen Standorten in Riad und Dschidda wurde das KFSH in zehn medizinischen Fachgebieten anerkannt, was die klinischen Standards von Weltklasse und das internationale Ansehen der Einrichtung unter medizinischen Fachkräften eindrucksvoll widerspiegelt.

In Riad hat sich das KFSH in den Fachbereichen Neurologie, Neurochirurgie, Kardiologie, Herzchirurgie, Onkologie, Pädiatrie, Gastroenterologie, Pneumologie und Orthopädie einen Namen gemacht. Unterdessen wurde die Einrichtung in Dschidda in den Fachgebieten Geburtshilfe und Gynäkologie, Neurologie sowie Onkologie anerkannt. Die Anerkennung als "Dual-City"-Zentrum in den Bereichen Neurologie und Onkologie unterstreicht den einheitlichen, kompromisslosen Qualitätsstandard in allen Einrichtungen des KFSH.

Diese herausragende Stellung wird durch ein integriertes institutionelles Modell untermauert, das klinische Versorgung, wegweisende Forschung, Ausbildung und Innovation nahtlos miteinander verbindet. Interdisziplinäre Teams arbeiten fachübergreifend in komplexen Fachgebieten zusammen und werden dabei durch fortschrittliche medizinische Technologien unterstützt, die eine hochpräzise Diagnostik und erweiterte Behandlungsmöglichkeiten ermöglichen, während fundierte Ausbildungsprogramme die nächste Generation spezialisierter medizinischer Führungskräfte heranbilden.

Dieser Meilenstein fällt in eine Zeit, in der Saudi-Arabien im Rahmen der "Vision 2030" seinen historischen Wandel im Gesundheitswesen fortsetzt und ein System aufbaut, das in der Lage ist, spezialisierte Versorgung auf höchstem internationalem Niveau zu gewährleisten. Patienten mit komplexen Erkrankungen können zunehmend eine erstklassige fortschrittliche Behandlung zu Hause erhalten, anstatt ins Ausland reisen zu müssen - wobei das KFSH bei diesem landesweiten Wandel eine Vorreiterrolle einnimmt.

Newsweek und Statista erstellen die jährlichen Rankings auf der Grundlage von drei strengen Kriterien: Empfehlungen von Fachkräften im Gesundheitswesen im Rahmen einer internationalen Umfrage (unter Ausschluss ihrer eigenen Einrichtungen); einschlägige medizinische Akkreditierungen; sowie die Einbeziehung von patientenberichteten Ergebnismaßen (PROMs), um die Versorgungsqualität kontinuierlich zu verbessern.

Diese jüngste Errungenschaft folgt auf ein herausragendes Jahr für das KFSH bei internationalen Bewertungen. Im Jahr 2026 stufte Brand Finance die Einrichtung unter den 250 weltweit führenden akademischen medizinischen Zentren auf Platz 1 im Nahen Osten und in Afrika sowie auf Platz 12 weltweit ein und kürte sie zudem zur wertvollsten Marke im Gesundheitswesen im Königreich und im Nahen Osten. Darüber hinaus wurde das KFSH in den Ausgaben 2026 der Newsweek-Rankings "World's Best Hospitals", "World's Best Smart Hospitals" und "World's Best Specialized Hospitals" aufgeführt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.kfshrc.edu.sa oder kontaktieren Sie unser Medienteam unter mediacoverage@kfshrc.edu.sa

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/42259d51-ae3c-49b2-83ac-836a8084c4e1