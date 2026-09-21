BNB Kurs über $760: Hält die $100-Milliarden-Marke nach der SEC-Entscheidung?

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BNB hat die $100-Milliarden-Marke zurückerobert und der BNB Kurs steht am 20. September bei $768. Die SEC hat am 17. September die "Innovation Exemption" veröffentlicht, die dem tokenisierten Aktienhandel auf der Blockchain einen Fünfjahresweg eröffnet. BNB Chain wurde als eine der profitierenden Blockchains genannt. Grayscale gab BNB den ersten Platz in seinem Smart Contract Fund mit 30,6 Prozent, vor Ethereum und Solana.

Der Kurs reagierte mit einem Anstieg von 18 Prozent im letzten Monat. Doch bei $768 braucht der Coin $1.536, nur um sich zu verdoppeln. Die wirklich großen Gewinne mit BNB entstanden, als der Kurs noch unter einem Dollar lag. Dieses Muster wiederholt sich gerade an anderer Stelle.

Was treibt den BNB Kurs in dieser Woche?

Die SEC hat qualifizierten Plattformen einen fünfjährigen Rahmen gegeben, um tokenisierte US-Aktien direkt auf der Blockchain zu handeln, laut CNBC. SEC-Vorsitzender Paul Atkins nannte es einen bedeutenden Schritt ins digitale Zeitalter. Die Entscheidung kam nur zwei Tage nach dem Scheitern des CLARITY Act im Senat und zeigt, dass die SEC auf eigene Faust handelt. Tokenisierte Aktien erreichten Anfang September ein Rekordvolumen von $3,1 Milliarden, und BNB Chain hielt davon 32,7 Prozent.

Grayscale hat BNB in seinem Smart Contract Fund auf den ersten Platz gesetzt mit 30,6 Prozent, vor ETH mit 29,47 Prozent und SOL mit 29,15 Prozent, laut CoinDesk. Grayscale hat dafür bestehende Positionen verkauft und BNB gekauft, was echte Überzeugung mit echtem Kapital zeigt. BNB Chain hält 80 Millionen Stablecoin-Wallets, mehr als jede andere Chain. Diese Zahlen entstehen nicht ohne echte Nachfrage hinter dem Ökosystem.

BNB steht am 20. September bei $768,26, laut CoinMarketCap, mit einem Volumen von $1,85 Milliarden. Der Coin gewann 18 Prozent im letzten Monat und hielt bei jedem Rücksetzer über $700. Changelly sieht den September-Durchschnitt bei $711 bis $736. CoinGabbar setzt den Schlüsselwiderstand bei $823. Ein Schlusskurs darüber öffnet den Weg zu $961. Doch bei $101 Milliarden Marktkapitalisierung braucht BNB enorme Zuflüsse für eine Verdoppelung, und das bewegt frühes Kapital in Projekte, die noch keinen Listungspreis haben.

Warum zieht Pepeto Käufer an, während BNB steigt?

BNB ist stark und Grayscales Signal gibt dem Coin Rückenwind. Doch wer bei $768 einsteigt, braucht $1.536 für eine Verdoppelung. Genau das treibt Anleger in den Vorverkauf von Pepeto, der sich trotz jeder Marktbewegung weiter gefüllt hat.

Die aktive Börse PepetoSwap erhebt keine Gebühren auf Swaps. Uniswap berechnet $3 bei einem Swap über $1.000, PepetoSwap berechnet null. Wer 200 Trades mit je $5.000 durchführt, spart gegenüber Uniswap insgesamt $3.000. Diese Ersparnis wächst mit jedem einzelnen Trade.

Ein integrierter Risikoprüfer führt 42 Kontrollen an jedem Vertrag durch, bevor ein Trade freigegeben wird. Er liest den Code, überprüft die Wallets und simuliert einen Kauf und Verkauf auf einer Testkette. Findet er eine Falle, wird der Trade sofort blockiert. Dieses Tool ist aktiv und funktioniert bereits. Genau deshalb vertrauen Händler der Plattform ihr Kapital an.

Die Person, die den ersten Pepe-Coin geschaffen hat, leitet dieses Projekt. Bevor der erste Dollar in den Vorverkauf floss, hatte SolidProof bereits jeden Vertrag vollständig auditiert und die Identität des Teams per KYC bestätigt. Ein ehemaliger Binance-Experte schreibt den Code. Diese Kombination aus erfahrenem Gründer, sauberem Audit und funktionierenden Produkten unterscheidet Pepeto von Projekten, die nur ein Konzept auf Papier haben.

Der Vorverkaufspreis liegt bei $0,000000188, und $10,38 Millionen an Käufergeldern sind bereits eingegangen. Jede neue Stufe hebt den Preis an. Ein Einstieg zum heutigen Preis bedeutet eine Position, die mit jeder geschlossenen Runde an Wert gewinnt, noch bevor der Coin gelistet wird.

Fazit

Der BNB Kurs ist solide, die SEC-Entscheidung stärkt die Chain, und Grayscale gibt dem Coin den ersten Platz in einem großen Fonds. Doch $768 ist nicht der Punkt, an dem große Hebel ansetzen. Der Vorverkauf bietet den Einstiegspreis, den es nach dem Listing nicht mehr geben wird, und genau darin liegt das Potenzial, das frühe Käufer bei jedem großen Coin der letzten Jahre belohnt hat. Wer heute zum Vorverkaufspreis kauft, positioniert sich vor dem Listing. Die offizielle Pepeto-Website ist noch geöffnet, und jeder Tag, an dem sie offen bleibt, ist ein Tag näher am Listing.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was sagt der BNB Kurs für September 2026?

BNB handelt bei $768 mit Widerstand bei $823 und Unterstützung bei $700. Die SEC-Entscheidung und Grayscales Platzierung stützen den positiven Ausblick.

Welcher frühe Coin fällt diese Woche auf?

Pepeto bietet eine gebührenfreie Börse und $10,38 Millionen an Käufergeldern vor dem Listing. Der Zugang ist über die offizielle Pepeto-Website möglich.