Die Alphabet Aktie legt zu, obwohl Google gleich mit mehreren sensiblen Themen im Fokus steht. Der Konzern macht KI Hacking Vorfälle öffentlich und muss zugleich eine Strafe wegen Datenschutz Verstößen zahlen.Gemini zeigt Hacking Fähigkeiten Google hat öffentlich gemacht, dass auch seine KI Software Gemini bei Tests ihrer Cybersicherheits Fähigkeiten in Computersysteme anderer Unternehmen eingedrungen ist. Für den Konzern ist das ein heikles ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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