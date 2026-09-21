BioEridan, ein serbisches Biotechnologieunternehmen, das vom TS Ventures Fund der Telekom Srbija Group unterstützt wird, hat einen Dokumentarfilm vorgestellt, der seinen Werdegang von einem frühen wissenschaftlichen Projekt in Belgrad bis hin zu einem aufstrebenden Biotechnologie-Start-up mit Schwerpunkt auf Langlebigkeitsforschung nachzeichnet.

BioEridan, ein serbisches Biotechnologie-Start-up, das vom TS Ventures Fund der Telekom Srbija Group unterstützt wird, hat einen neuen Dokumentarfilm vorgestellt, der die Entwicklung seiner Unterwasser-Aquafarmen und seine Bemühungen zeigt, einen Beitrag zur nächsten Phase in der Langlebigkeitsforschung zu leisten.

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BioEridan Documentary Premiere

BioEridan: Science Beneath the Surface (BioEridan: Wissenschaft unter der Oberfläche) feierte am 15. September in Belgrad Premiere und wurde am folgenden Tag im Rahmen der "Cambridge Tech Week 2026" bei einem Roundtable zum Thema "Gesundheit, digitale Transformation und Innovation" im Christ's College der Universität Cambridge gezeigt. BioEridan nahm als Mitglied einer Delegation von mehr als 20 serbischen innovativen Technologieunternehmen teil, die von der Britisch-Serbischen Handelskammer nach Cambridge eingeladen worden waren.

BioEridan nahm als Mitglied einer Delegation von mehr als 20 serbischen innovativen Technologieunternehmen teil, die von der Britisch-Serbischen Handelskammer nach Cambridge eingeladen worden waren.

Es nahmen namhafte Vertreter aus Großbritannien und Serbien aus den Bereichen Wissenschaft, Gesundheitswesen, Technologie, Hochschulwesen und Wirtschaft teil, um Möglichkeiten der Zusammenarbeit, der Innovation und der Kommerzialisierung wissenschaftlicher Forschung zu erörtern.

Der Dokumentarfilm verfolgt die Entwicklung von BioEridan von einem frühen wissenschaftlichen Projekt in Serbien bis hin zur Errichtung von Unterwasser-Aquafarmen, die der biotechnologischen Forschung dienen sollen. Die Aquafarmen befinden sich in einer Tiefe von etwa 13 Metern unter dem Meeresspiegel und nutzen kontrollierte Hydrokultursysteme, um Pflanzen in einer streng regulierten Umgebung für die biotechnologische Forschung anzubauen.

BioEridan konzentriert sich auf die Suche nach neuen Ansätzen für Langlebigkeit und gesundes Altern, darunter auch die Forschung zu Telomeren Schutzstrukturen an den Enden der Chromosomen, die eine wichtige Rolle beim Zellalterungsprozess spielen. BioEridan arbeitet an der Herstellung eines bioaktiven Wirkstoffs, mit dem das Unternehmen Produkte zur Förderung der Langlebigkeit entwickeln möchte.

Dr Jelena Milovanovic, Gründer und CEO von BioEridan, sagte: "BioEridan wurde in der Überzeugung gegründet, dass bahnbrechende wissenschaftliche Erkenntnisse überall entstehen können. Dieser Dokumentarfilm erzählt die Geschichte unseres Weges und geht der Frage nach, ob einige der Phänomene, die Langlebigkeit bewirken, vielleicht bereits in der Natur existieren und nur darauf warten, entdeckt zu werden. Von Serbien aus wollen wir ein neues Modell für die Biotechnologie entwickeln, das wissenschaftlich ambitioniert ist, verantwortungsvoll mit der Natur umgeht und das Leben der Menschen weltweit verbessern kann."

Die Vorführung am Christ's College erfolgte im Rahmen der Teilnahme von BioEridan am "UK-Serbia Health, Digital Transformation Innovation Forum" am 16. September. Die Veranstaltung bot die Gelegenheit, die Forschung und Technologie von BioEridan einem internationalen Publikum vorzustellen und mögliche Partnerschaften auszuloten und serbische Talente aus Wissenschaft und Unternehmertum mit dem weltweit führenden Forschungs- und Innovationsökosystem Großbritanniens zu verbinden.

BioEridan wird vom TS Ventures Fund unterstützt, dem ersten Corporate-Venture-Kapitalfonds, der in diesem Teil Europas gegründet wurde. Der 2021 ins Leben gerufene Fonds mit einem Volumen von €25 Millionen investiert in Technologie- und Geschäftslösungen in Serbien und auf internationalen Märkten, wobei die Schwerpunkte unter anderem auf den Bereichen Life Sciences, künstliche Intelligenz, Cybersicherheit, Fintech und Software liegen.

Davor Sakac, CEO von TS Ventures Fund, sagte: "BioEridan ist ein Beispiel für wissenschaftliches Talent und unternehmerischen Ehrgeiz aus Serbien. Der Weg von Belgrad nach Cambridge zeigt, wie sich eine vielversprechende wissenschaftliche Idee zu einem Unternehmen mit internationalen Ambitionen entwickeln kann. Die Veröffentlichung dieser Dokumentation und die Teilnahme von BioEridan an der Cambridge Tech Week präsentieren die Geschichte des Unternehmens und seine Technologie einem breiteren globalen Publikum und spiegeln gleichzeitig die Rolle des TS Ventures Fund wider, der vielversprechende Unternehmen dabei unterstützt, sich weiterzuentwickeln, zu wachsen und Verbindungen zu führenden Innovationsökosystemen aufzubauen."

Die Veröffentlichung des Dokumentarfilms markiert einen weiteren Meilenstein in der Entwicklung von BioEridan, während das Unternehmen seine Forschungskapazitäten und seine internationale Präsenz ausbaut mit dem Ziel, Serbien als anerkannten Akteur in den Bereichen Biotechnologie und Langlebigkeitsforschung zu etablieren.

Über BioEridan

BioEridan ist ein serbisches Biotechnologieunternehmen, das sich auf die Langlebigkeitsforschung sowie die Erforschung und Entwicklung innovativer bioaktiver Wirkstoffe konzentriert. Das Unternehmen verbindet Biotechnologie, Meereswissenschaften und kontrollierte Unterwasserzucht mithilfe seiner firmeneigenen "Aquafarm"-Plattform, um neue Lösungen für gesundes Altern zu entwickeln und an der nächsten Generation der Langlebigkeitsforschung mitzuwirken.

Über Telekom Srbija Group

Die Telekom Srbija-Gruppe ist eines der führenden Telekommunikations- und Technologieunternehmen in Südosteuropa und betreut mehr als 14 Millionen Kunden in 15 Märkten in der Region und weltweit. Die Gruppe bietet ein umfassendes Portfolio an Konnektivitäts-, Digital- und Multimediadiensten und treibt gleichzeitig ihren Wandel zum Telekommunikationsunternehmen der Zukunft durch Investitionen in Infrastruktur der nächsten Generation, 5G, künstliche Intelligenz, Cybersicherheit, digitale Dienste und Premium-Inhalte voran. Durch strategische Partnerschaften und ihr Innovationsökosystem, einschließlich des TS Ventures Fund, unterstützt die Telekom Srbija-Gruppe das Wachstum neuer Technologien und trägt zur digitalen Transformation der Region und über deren Grenzen hinaus bei.

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