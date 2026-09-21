Bureau of Industry and Information Technology, Gangbei District

GUIGANG, China, Sept. 21, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nach den kürzlich vom Amt für Industrie und Informationstechnologie des Bezirks Gangbei (Bureau of Industry and Information Technology, Gangbei District) in der Stadt Guigang (Autonome Region Guangxi Zhuang) veröffentlichten Daten stieg der Produktionswert der Papierherstellung und der Papierprodukte über einer bestimmten Größe in diesem Bezirk von Januar bis Juli dieses Jahres im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 24,37 % an, was eine robuste und positive Dynamik in der industriellen Entwicklung verdeutlicht. Der Bezirk Gangbei nutzt seine Vorteile als Tor zur ASEAN entlang der "Goldenen Wasserstraße" und ergreift bedeutende Chancen wie den Bau des Wirtschaftsgürtels am Pinglu-Kanal. Durch die konsequente Förderung des modernen Papierindustriezweigs und die Konzentration auf die Entwicklung einer maritimen Wirtschaft treibt der Bezirk die schrittweise Modernisierung, die ökologische Effizienzsteigerung, die Clusterbildung sowie die Verbesserung der Qualität im Rahmen einer offenen Wirtschaft der traditionellen Papierindustrie voran. Ein modernes Zentrum der Papierindustrie, das am Xijiang-Fluss verwurzelt ist, sich in Richtung ASEAN ausdehnt und weltweit seine Strahlkraft entfaltet, nimmt rasch Gestalt an.

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Seit Beginn dieses Jahres haben sich sowohl die Produktion als auch der Ausbau der Papierindustrie im Bezirk Gangbei mit bemerkenswerter Dynamik beschleunigt. In den Produktionshallen der Guigang Longpai Paper Products Co., Ltd. laufen die Anlagen auf Hochtouren, und dank der starken Absatz- und Produktionszahlen erreichen die Produkte auch die Märkte in Übersee. In der ersten Jahreshälfte belief sich der Gesamtexportwert von Haushaltspapier dieses Unternehmens auf über 60 Millionen Yuan, was einem Anstieg von 100,7 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Die Produkte des Unternehmens werden nach Australien, Kanada, Südamerika, Asien sowie in weitere Regionen und Länder verkauft, wobei der Anteil des Unternehmens am grenzüberschreitenden Markt kontinuierlich steigt.

Mit dem Industriepark "Guangdong-Guangxi Circular" als zentraler Plattform fördert der Bezirk Gangbei die umfassende Konzentration von Industrien, Produktionsfaktoren und Märkten in Richtung Meer. Durch systematische Förderung hat sich die moderne Papierindustrie des Landkreises von einer Einzelproduktion zu einer vollumfänglichen Produktionskette entwickelt. Der Industriepark für Haushaltspapier "China-ASEAN" wurde gegründet, in dem 35 Zellstoff- und Papierunternehmen angesiedelt sind und eine vollständige Industriekette aufgebaut wurde, die "Zellstoffherstellung, Papierherstellung und Weiterverarbeitung" umfasst. Die Produkte gehören zu den meistverkauften im Land und werden nach Südostasien, Afrika und in andere Regionen exportiert, was den wachsenden Einfluss der industriellen Clusterbildung verdeutlicht.

Mit dem Schwerpunkt auf der Stärkung und Ergänzung der Industriekette sowie der Förderung von Clustern nutzt der Bezirk Gangbei seine industrielle Basis und seine Vorteile im Bereich der Kreislaufwirtschaft, um gezielte Investitionsanreize entlang der Industriekette zu schaffen. Das Unternehmen treibt die Ansiedlung hochwertiger Industriezweige aus der Greater Bay Area Guangdong-Hongkong-Macau aktiv voran. Es wurden Schlüsselprojekte in den Bereichen hochwertige Spezialpapiere, Weiterverarbeitung von Papierprodukten und Förderung des Umweltschutzes eingeführt, wobei der Schwerpunkt auf der Entwicklung von Papierprodukten mit hoher Wertschöpfung liegt. Großprojekte wie Lee & Man Paper, Lezan Phase II und Longpai Recycled Pulp werden mit Hochdruck vorangetrieben. Sobald diese Projekte voll funktionsfähig sind, werden sie das System der Leichtindustrie weiter verbessern, neue Wachstumsimpulse in der Industriewirtschaft auslösen und der industriellen Transformation und Modernisierung in der Region starke Dynamik verleihen.

Der Bezirk Gangbei hat sich die Vorteile der Parkentwicklung zunutze gemacht und ein kostengünstiges, hocheffizientes industrielles Ökosystem aufgebaut. Die im Industriepark vorhandenen Ressourcen, wie beispielsweise Guitang Pulp und Huadian Steam, stehen den Unternehmen direkt zur Verfügung und gewährleisten eine nahtlose Anbindung sowie eine effiziente Vernetzung zwischen vor- und nachgelagerten Betrieben. Die Kommunalbehörden haben zudem gezielte Maßnahmen zur Senkung der Preise für Dampf in der Papierherstellung und im Logistiktransport eingeführt und damit Kostensenkungen sowie Effizienzsteigerungen in der Produktion und im Betriebsablauf der Unternehmen erzielt.

Dank ihrer hochwertigen Produkte und ihrer Markenstärke sind lokale Papierunternehmen aus dem Bezirk Gangbei regelmäßig auf der China-ASEAN-Expo vertreten. Eine Markenmatrix, zu der "Jiman", "Mandian" und "Hetianxia" gehören, nimmt allmählich Gestalt an, wobei der Jahresumsatz von Jiman Paper 120 Millionen Yuan übersteigt. Unterdessen unterstützt der Bezirk Gangbei Unternehmen aktiv beim Aufbau von Lagerstätten und Vertriebsnetzen im Ausland, um hochwertigen Papierprodukten den Weg auf den Weltmarkt zu ebnen und den internationalen Entwicklungsspielraum kontinuierlich zu erweitern.

Der Bezirk Gangbei hat zudem spezielle Arbeitsgruppen eingerichtet, die regelmäßige Besuche bei Unternehmen durchführen und diese unterstützen, um Engpässe und Schwierigkeiten in den Bereichen Landnutzung, Finanzierung, Energieverbrauch und Umweltverträglichkeitsprüfungen zu beseitigen. Es fördert Marktteilnehmer aller Größenordnungen in abgestufter Weise und unterstützt Unternehmen dabei, sowohl den heimischen High-End-Markt als auch den ausländischen ASEAN-Markt zu erschließen.

Ansprechpartner: Herr Zeng, Tel.: 86-10-63074558