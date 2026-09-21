Dogecoin Kurs: Wale kaufen 240 Millionen DOGE im Ausverkauf - was die Daten wirklich zeigen

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Großinvestoren kauften 240 Millionen DOGE in einer einzigen Woche, genau in dem Moment, in dem der Preis von 0,091 auf 0,081 Dollar fiel. Der Dogecoin Kurs liegt am 20. September bei 0,0847 Dollar laut CoinGecko, 3,5 Prozent unter dem Vortag. Das Scheitern des CLARITY Act im US-Senat löste einen breiten Ausverkauf aus, der auch DOGE nach unten riss. Doch die größten Wallets kauften in den Rückgang hinein. Dieselben Wallets hatten vor jeder bisherigen Erholung auf die gleiche Weise gehandelt. DOGE liegt 89 Prozent unter seinem Allzeithoch, aber die On-Chain-Daten zeichnen ein klares Akkumulationsmuster. Wenn Großinvestoren kaufen, während Kleinanleger verkaufen, hat die Geschichte bisher immer den Großinvestoren recht gegeben.

Was bedeuten die Whale-Käufe für den Dogecoin Kurs im September?

Großwallets kauften zwischen dem 9. und 15. September 240 Millionen DOGE im Wert von fast 20 Millionen Dollar, wie CoinCentral auf Basis von Santiment-Daten meldete. Im selben Zeitraum fiel der Kurs von 0,091 auf 0,081 Dollar, ein Rückgang von 11 Prozent.

Die Abstimmung über den CLARITY Act scheiterte am 15. September mit 49 zu 50 Stimmen und beendete die Aussichten auf dieses Kryptogesetz für 2026. Die Folge waren Abflüsse von 450 Millionen Dollar aus Bitcoin-ETFs an einem Tag. Die Whale-Bestände stiegen trotzdem auf knapp 19 Milliarden DOGE, etwa 12,18 Prozent des gesamten Angebots.

Analyst Ali Martinez identifizierte über die Glassnode-URPD-Metrik eine starke Unterstützungszone bei 0,0813 Dollar, auf der zuvor 35 Milliarden DOGE den Besitzer gewechselt hatten. Die Tagesspanne am 20. September lag zwischen 0,0846 und 0,0911 Dollar, wie CryptoTicker berichtete. Der RSI steht bei 49,23, unter der neutralen 50-Linie.

Der 200-Tage-EMA bei 0,09332 Dollar bleibt die größere Hürde. Ein Tagesschluss über 0,087 Dollar öffnet laut CoinEdition den Weg zu 0,10 Dollar. Bei 13 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung wäre selbst das nur 15 Prozent. Wer die Logik der Wale versteht, sucht dieselbe Überzeugung in einem deutlich früheren Stadium.

Warum beobachten Trader den Pepeto-Presale genau jetzt?

Die Whale-Käufe bei DOGE bestätigen ein bekanntes Muster. Großes Geld kauft Angst, während der Rest verkauft. Pepeto folgt derselben Logik, aber in einem Stadium, in dem die Zahlen noch klein genug sind, um echte Wirkung zu entfalten. Der Token wartet nicht auf eine Zinssenkung oder einen grünen Monat, um seine Grundlage zu beweisen.

PepetoSwap, die eigene Börse des Projekts, ist bereits aktiv und verlangt eine Swap-Gebühr von null Prozent. Auf Uniswap fallen bei jedem 1.000-Dollar-Trade rund 3 Dollar Protokollgebühren an, bei PepetoSwap liegt diese Gebühr bei null. Bei 200 Trades mit einem Volumen von je 5.000 Dollar ergibt sich eine Ersparnis von 3.000 Dollar, die vollständig beim Trader verbleibt. Die Börse bietet Market-, Limit- und DCA-Orders mit MEV-Schutz als Standard. Das tägliche Handelsvolumen hat bisher 50 Millionen Dollar erreicht.

Die Cross-Chain-Bridge bewegt Token über fünf Blockchains in unter 60 Sekunden, ohne Gebühren. SolidProof hat das vollständige Audit und die KYC-Prüfung durchgeführt, wobei der gesamte Programmcode verifiziert wurde, bevor der Presale geöffnet wurde. Der Mitgründer startete den Coin, der die gesamte Pepe-Welle auslöste, und ein ehemaliger Binance-Experte gehört zum Entwicklerteam. Nichts davon ist ein Versprechen, alles davon ist aktiv und überprüfbar.

Mehr als 10,38 Millionen Dollar sind in den Pepeto-Presale geflossen, bei einem Preis von 0,000000188 Dollar pro Token. Jede neue Phase verkauft zu einem höheren Preis als die vorherige, und kein abgeschlossener Abschnitt kehrt zurück. Ein Binance-Listing steht bevor, und der aktuelle Einstieg schließt sich, sobald der Token auf einer großen Börse erscheint. Das Renditepotenzial liegt im Abstand zwischen dem heutigen Presale-Preis und dem Listing-Preis, eine Spanne, die Coins mit hoher Marktkapitalisierung nicht mehr bieten.

Was sagt der Dogecoin Kurs über den nächsten Schritt?

Wale setzen bei 240 Millionen Token während eines Ausverkaufs dasselbe Signal, das vor jeder bisherigen Erholung auftauchte. Bei einem Token mit aktiver Börse, geprüftem Audit und bevorstehendem Listing entsteht ein Renditepotenzial, das bei Coins mit Milliardenbewertung nicht mehr existiert. Der Presale läuft noch auf der offiziellen Pepeto-Website, und der Tokenpreis liegt bei Bruchteilen eines Cents. Der Abstand zwischen Presale und Listing ist die Phase, in der jeder Zyklus seine größten Gewinner hervorgebracht hat. Wer diese Spanne nutzt, positioniert sich dort, wo das Verhältnis von Einsatz zu Potenzial am stärksten ist.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

FAQs

Was bedeuten die DOGE-Whale-Käufe für den Dogecoin Kurs?

Whale-Wallets kauften 240 Millionen DOGE in einer Woche, während der Preis fiel. Die Unterstützung liegt bei 0,0813 Dollar, und ein Schluss über 0,087 Dollar öffnet den Weg zu 0,10 Dollar.

Warum bieten Presale-Token ein höheres Renditepotenzial als DOGE?

DOGE braucht bei 13 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung Monate für eine Verdopplung. Pepeto braucht ein einziges Börsenlisting. Der Presale ist auf der offiziellen Pepeto-Website geöffnet.