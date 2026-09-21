OpenAIs GPT-6 Astra soll einen bisher als ungelöst geltenden Funkspruch aus dem Ersten Weltkrieg entschlüsselt haben. Die Lösung scheint aber weniger spektakulär als gedacht gewesen zu sein. Das KI-Modell hat derweil einen weiteren Code geknackt. Ende November 1918 versendeten die deutschen Streitkräfte einen verschlüsselten Funkspruch, dessen Inhalt bisher als unlesbar galt. Jetzt will ein Entwickler dieses Chiffre mithilfe von OpenAIs neuem KI-Modell ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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