Das Project Management Institute (PMI), die führende Autorität im Bereich Projektmanagement, gab heute bekannt, dass Pierre Le Manh beschlossen hat, mit Wirkung zum 30. September 2026 von seinen Ämtern als Präsident und Chief Executive Officer zurückzutreten. Johannes Heinlein, Chief Growth Officer, wurde ebenfalls mit Wirkung zum 30. September 2026 zum Interimspräsidenten und Chief Executive Officer des PMI ernannt.

Pierre Le Manh trat im September 2022 in das PMI ein. Während seiner vierjährigen Amtszeit leitete er die Entwicklung und Umsetzung der aktuellen Strategie des PMI, stärkte das Führungsteam, erweiterte die Kompetenzen des Unternehmens durch Übernahmen und Partnerschaften und positionierte das PMI für einen Berufsstand, der durch künstliche Intelligenz und einen verstärkten Fokus auf Projekterfolg einem rasanten Wandel unterliegt.

"Im Namen des Vorstands möchte ich Pierre Le Manh für seine Führungsrolle und sein Engagement für das PMI danken", sagte Ike Nwankwo, Vorsitzender des PMI-Vorstands. "Das PMI verfügt über eine klare Strategie, ein starkes Führungsteam und eine beachtliche Dynamik. Pierre hinterlässt die Organisation gut aufgestellt für die Zukunft. Wir werden Pierre vermissen."

"CEO des PMI zu sein, war ein außerordentliches Privileg", sagte Pierre Le Manh. "Ich kam mit einer eindeutigen Aufgabe hierher. Vier Jahre später verfügt das PMI über eine klare Strategie und ein starkes Führungsteam. Wir sind in diesem Jahr bisher in jeder Region stark gewachsen. Dies scheint der richtige Zeitpunkt zu sein, um zurückzutreten und eine weitere bedeutende Herausforderung anzunehmen, die mir neue Energie gibt und bei der ich in Zukunft den größten Beitrag leisten kann. Ich bin unserem Vorstand, unseren Teams sowie den Mitgliedern und Freiwilligen des PMI auf der ganzen Welt zutiefst dankbar."

In Übereinstimmung mit den bei PMI bestehenden soliden Prozessen zur Gewährleistung der Betriebskontinuität und der Nachfolgeplanung wird der Vorstand die Suche nach einem festen Präsidenten und CEO für PMI einleiten und erwartet, in den kommenden Monaten weitere Details bekannt zu geben. In der Zwischenzeit gewährleistet dieser Übergang unter der Führung von Heinlein die Kontinuität des PMI-Betriebs und der strategischen Prioritäten, sodass das Unternehmen weiterhin eine weltweit führende Rolle im Bereich des Projektmanagements einnehmen kann.

"Wir können uns glücklich schätzen, eine Führungskraft mit der Erfahrung und dem institutionellen Wissen von Johannes zu haben, die bereit ist, die Leitung zu übernehmen", sagte Nwankwo. "Der Vorstand hat Vertrauen in seine Fähigkeit, das PMI zu leiten und unsere starke Dynamik aufrechtzuerhalten, während wir die Suche nach einem festen CEO durchführen."

Beim PMI ist Heinlein derzeit als Chief Growth Officer tätig und leitet weltweit die Bereiche Interessenvertretung, Community, Forschung, Bildung und Geschäftswachstum. Zuvor hatte er Führungspositionen in Europa, im asiatisch-pazifischen Raum und in Nordamerika inne, unter anderem an der Harvard University, am MIT und bei Deloitte. An der Harvard University leitete er im Büro des Präsidenten universitätsweite Veränderungsinitiativen, bevor er Chief Commercial Officer und SVP of Strategic Partnerships bei edX wurde, der von Harvard und dem MIT gegründeten Online-Lernplattform.

"Ich fühle mich geehrt durch das Vertrauen, das mir der Vorstand entgegenbringt, und freue mich über die Gelegenheit, das PMI zu leiten und unsere starke Dynamik aufrechtzuerhalten, während der Vorstand die Suche nach einem festangestellten CEO abschließt. Ich möchte mich auch bei Pierre Le Manh für seine Führungsarbeit in den vergangenen vier Jahren bedanken", sagte Heinlein. "Die Mission des PMI war noch nie so wichtig wie heute, und ich freue mich darauf, gemeinsam mit unserem Vorstand, unserem Führungsteam und unseren Mitgliedern weltweit darauf aufzubauen, was wir gemeinsam erreicht haben."

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