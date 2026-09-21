Cardano Prognose: ADA legt 10 % zu, doch eine Marke entscheidet den Rest von 2026

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ADA hat in sieben Tagen 10,2 % zugelegt und den breiten Kryptomarkt um das Doppelte geschlagen. Die Cardano Foundation trat am 15. September dem Crypto Partner Program von Mastercard bei. Einen Tag später erklärte Gründer Charles Hoskinson, Blockchain werde die KI langfristig absorbieren. ADA notiert bei 0,23 Dollar, weiterhin 93 % unter dem Allzeithoch von 3,10 Dollar. Ob die Erholung hält, entscheidet der Widerstand bei 0,25 Dollar. Beide Signale stärken die Cardano Prognose, doch sie lösen ein Problem nicht: ADA braucht echte Nutzer, nicht nur Schlagzeilen. Genau dort wird ein Presale-Projekt interessant, das die Werkzeuge bereits im Einsatz hat.

Was bedeutet die Mastercard-Partnerschaft für die Cardano Prognose im September 2026?

Die Cardano Foundation gab am 15. September ihre Aufnahme in Mastercards Crypto Partner Program bekannt, das über 85 Unternehmen umfasst. Die Zusammenarbeit zielt auf grenzüberschreitende Zahlungen, B2B-Transaktionen und Stablecoin-Abwicklung. Fünf native Stablecoins laufen bereits auf Cardano.

Drei Tage später erklärte Hoskinson im Deeptech Insights Podcast, Krypto werde die KI verschlingen, wie BeInCrypto berichtete. Er argumentierte, dass Rechenzentren jährlich zehnmal teurer werden, das Stromnetz aber nicht mithalten könne. Blockchain löse die schwierigsten Probleme der KI: Zahlungen, Datenherkunft und Governance. Das Leios-Testnetz erreichte gleichzeitig die sechsfache Geschwindigkeit des Cardano-Hauptnetzes während eines 41 Tage langen Testlaufs. Input Output peilt die Mainnet-Bereitschaft von Leios bis Ende 2026 an.

ADA notiert bei 0,23 Dollar mit einem Tagesvolumen von 511 Millionen Dollar, laut Changelly. In den letzten sieben Tagen legte der Coin um 10,2 % zu und schlug damit vergleichbare Layer-1-Plattformen. Die Prognose setzt den September-Durchschnitt bei 0,216 Dollar und das Maximum bei 0,219 Dollar an. Erster Widerstand wartet bei 0,24 bis 0,25 Dollar, ein Ausbruch darüber öffnet den Weg bis 0,30 Dollar. Im Bärenszenario warnt der seit März 2026 fallende 200-Tage-Durchschnitt vor weiterer Schwäche. ADA braucht echtes Nutzungswachstum, nicht nur Ankündigungen. Genau diese Lücke zwischen Versprechen und Umsetzung ist der Grund, warum Käufer jetzt auf Projekte schauen, die bereits liefern.

Warum Pepeto Aufmerksamkeit erhält, während Cardano an Partnerschaften arbeitet

Cardano verhandelt mit Mastercard über Zahlungen der Zukunft. Pepeto wickelt sie heute ab. Wer nicht auf Roadmaps warten will, findet hier eine Infrastruktur, die bereits echtes Geld bewegt.

PepetoSwap steht im Mittelpunkt. Jede andere Swap-Plattform berechnet eine prozentuale Gebühr pro Handel. Ein Trade über 100.000 Dollar kostet auf Uniswap 300 Dollar und auf PancakeSwap 250 Dollar, auf PepetoSwap kostet er null. Keine Gebühr bei Market-Orders, Limit-Orders oder DCA. MEV-Schutz läuft bei jedem Tausch automatisch mit.

Ein Händler, der 200 Trades mit jeweils 5.000 Dollar durchführt, spart gegenüber Uniswap 3.000 Dollar. Dieses Geld bleibt in der Tasche des Käufers und fließt nicht an das Protokoll ab. Die Bridge bewegt Token über Ethereum, BNB Chain, Solana, Base und Arbitrum in unter 60 Sekunden, ohne Kosten.

SolidProof hat den gesamten Code geprüft und jede Zeile verifiziert, bevor der Presale geöffnet wurde, und damit das Risiko beseitigt, an dem die meisten Token vor einem Listing scheitern. Der Mitgründer hat den ersten Pepe Coin entwickelt. Ein ehemaliger Binance-Experte arbeitet im Entwicklerteam. Der Presale steht bei 0,000000188 Dollar, mehr als 10,38 Millionen Dollar sind bereits geflossen. Jede Stufe kostet mehr als die vorherige. Wer jetzt kauft, sichert sich den niedrigsten Preis, den dieser Token noch bietet.

Fazit

ADA stützt sich auf echte Fortschritte, doch 8 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung begrenzen, wie viel jeder neue Dollar den Kurs bewegen kann. Pepeto steht am anderen Ende dieser Gleichung. Die Verträge sind auditiert, die Börse läuft, die Bridge transferiert. Diese Kombination tritt in einem Marktzyklus nur einmal auf. Wer vergleichbare Setups in der Vergangenheit verpasst hat, weiß, wie sich das anfühlt. Der Presale bewegt sich mit jeder Stufe nach oben, und die aktuelle ist die letzte, die diesen Preis noch trägt. Die offizielle Pepeto-Website zeigt, was die nächsten Käufer erwartet.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Haftungsausschluss: Dies ist ein gesponserter Artikel und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie stets Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie investieren.

FAQs

Was beeinflusst die Cardano Prognose im September 2026?

Die Mastercard-Partnerschaft, das Leios-Testnetz mit sechsfacher Geschwindigkeit und der Widerstand bei 0,25 Dollar bestimmen die kurzfristige Richtung von ADA. Ein Ausbruch über 0,25 Dollar öffnet den Weg bis 0,30 Dollar, ein Scheitern führt zurück zu 0,20 Dollar.

Warum vergleichen Händler ADA und Pepeto gerade?

Pepeto befindet sich im Presale mit einer gebührenfreien Börse und einem bevorstehenden Listing. Das Renditepotenzial bei einem Projekt in diesem frühen Stadium übertrifft das eines Coins mit 8 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung deutlich. Weitere Informationen stehen auf der offiziellen Pepeto-Website.