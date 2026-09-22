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Ethereum legte im dritten Quartal 2026 über 60 Prozent zu, das stärkste Q3 in der Geschichte der zweitgrößten Kryptowährung. Am 21. September notiert der Coin bei knapp 2.700 Dollar mit über 329 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung. Allein in diesem Quartal flossen mehr als 10 Milliarden Dollar in Spot-ETH-ETFs. Für die Ethereum Prognose ist die entscheidende Frage, ob Q4 die Dynamik über die 3.000-Dollar-Marke tragen kann. Gleichzeitig schauen Frühkäufer auf Presale-Projekte, bei denen kleinere Summen größere Bewegungen erzeugen. Dieser Artikel analysiert die ETH-Aussichten und ein Projekt, das mit funktionierender Technik in den Markt geht.

Ethereum Prognose Q4 2026: Darum könnte das Rekord-Quartal erst der Anfang sein

ETH handelt am 21. September 2026 bei 2.697 Dollar, die Marktkapitalisierung liegt bei 329 Milliarden Dollar und das 24-Stunden-Volumen bei 16,76 Milliarden Dollar, berichtet Bybit. Der Quartalsgewinn von 60,62 Prozent markiert das stärkste dritte Quartal in der ETH-Geschichte. Nach Verlusten von 29 Prozent in Q1 und 25 Prozent in Q2 ist die Wende umso bemerkenswerter, die historische Q3-Rendite liegt bei nur 12 Prozent.

Spot-ETH-ETFs verzeichneten kumulative Zuflüsse von über 10 Milliarden Dollar im dritten Quartal, davon 4 Milliarden allein im August, laut Crypto Briefing. Unternehmen kauften mehr als 15 Milliarden Dollar an ETH, angeführt von BitMine mit rund 5,6 Millionen Coins. Der DeFi-Gesamtwert stieg auf 88 Milliarden Dollar. Das Glamsterdam-Upgrade steht für Q4 auf dem Mainnet-Plan und zielt auf 10.000 Transaktionen pro Sekunde bei 78 Prozent niedrigeren Gasgebühren. Laut CoinDCX liegt das September-Ziel bei 2.800 Dollar in einer Spanne von 2.434 bis 2.950 Dollar.

Bei 329 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung bräuchte ETH enorme Zuflüsse für eine weitere Verzehnfachung. Diese Rechnung treibt Anleger in Presale-Projekte, bei denen kleinere Beträge größere prozentuale Bewegungen erzeugen können. Ein Projekt sticht hervor, weil seine gesamte Kerntechnologie bereits live läuft, bevor der Token überhaupt gelistet wird.

Pepeto: Warum ein Meme-Coin-Presale mit funktionierender Börse Aufmerksamkeit erzeugt

Ethereums Rekord-Quartal beweist, dass frisches Kapital in den Kryptomarkt zurückfließt, doch bei 329 Milliarden Dollar Bewertung verdoppelt sich ETH nicht über Nacht. Frühkäufer, die nach dem nächsten Vervielfacher suchen, landen bei Presales, die vor dem Listing noch Bruchteil-Preise bieten.

Pepeto zieht Frühkäufer an, weil es ein Meme-Coin-Presale ist, dessen Börse bereits funktioniert, und erfahrungsgemäß profitieren diejenigen am meisten, die vor dem Listing kaufen. Der aktuelle Preis liegt bei 0,000000188 US-Dollar, Käufer haben bislang mehr als 10 Millionen Dollar eingezahlt, und bezahlt wird mit ETH, USDT, BNB oder Karte. Jede Phase endet nach einem Timer, danach steigt der Preis.

Der Unterschied zu den meisten Presales ist, dass die Technik bereits steht. PepetoSwap ist live und berechnet 0,00 Prozent pro Swap, sodass eine 100.000-Dollar-Order hier gebührenfrei durchgeht, und im Testbetrieb hat die Börse bereits 50 Millionen Dollar Tagesvolumen verarbeitet.

Die Bridge läuft live und bewegt Token zwischen fünf Chains in unter einer Minute, gebührenfrei und ohne verpackte Schuldscheine. Pepeto liefert damit mehr Substanz als die meisten Meme-Coins am Markt. Der Sicherheitsscanner prüft 42 Punkte, testet den Token auf einer Fork-Chain in beide Richtungen und blockiert Trades bei kritischen Befunden.

Hinter dem Projekt steht ein erfahrenes Team, der Mitgründer baute den ersten Pepe-Coin und ein ehemaliger Binance-Experte gehört zu den Entwicklern. Der Smart Contract hat ein vollständiges Audit von SolidProof bestanden. SolidProof hat den gesamten Code vor dem Presale-Start geprüft und verifiziert, Käufer finden ein geprüftes Fundament vor.

Pepe erreichte 0,00002825 Dollar bei 420 Billionen Token Supply, Pepeto hat die gleiche Menge und wird zu einem Bruchteil dieses Preises verkauft. Wenn die Börse weiter Volumen anzieht, liegt in dieser Preislücke das Renditepotenzial, das Frühkäufer heute noch mitnehmen können. Die aktuelle Phase läuft, und wer den niedrigsten Preis sichern will, findet den Presale-Timer auf der offiziellen Pepeto-Website.

Fazit

Die Ethereum Prognose bleibt nach dem stärksten Quartal aller Zeiten klar positiv, doch bei 329 Milliarden Dollar bleibt der Spielraum für Vervielfachungen begrenzt. Pepeto bringt eine funktionierende Börse, eine kostenlose Bridge, einen Scanner und eine aktive Community in einem Meme-Coin zusammen, eines der vollständigsten Projekte auf Ethereum. BNB startete unter einem Dollar und stieg zum Top-Coin auf, weil eine Börse ihn brauchte, Pepeto baut dieses Modell nach. Wer jetzt im Presale kauft, sichert sich den niedrigsten Preis, bevor der Token an Börsen geht. Die aktuelle Phase endet bald, die offizielle Pepeto-Website zeigt, wie viel Zeit noch bleibt.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Erreicht Ethereum im vierten Quartal 2026 die 3.000-Dollar-Marke?

Ja, die Chancen stehen gut. Das stärkste Q3 aller Zeiten, über 10 Milliarden Dollar ETF-Zuflüsse und das Glamsterdam-Upgrade im vierten Quartal bilden die Grundlage, CoinDCX setzt das September-Ziel bereits auf 2.800 Dollar.

Welcher Krypto-Presale lohnt sich 2026?

Pepeto verbindet Meme-Coin-Nachfrage mit einer funktionierenden Börse ohne Gebühren und liegt noch im Presale. BNB zeigt, was passiert, wenn Handelsvolumen durch einen einzigen Coin fließt. Alle Details stehen auf der offiziellen Pepeto-Website.