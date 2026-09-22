DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 22. September 2026

== *** 08:00 DE/Tui AG, Pre-Close Trading Update 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Auktion von Bundesobligationen mit Laufzeit Oktober 2031 im Volumen von 5 Mrd EUR *** 13:00 EU/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede bei Konferenz von National Bank of Ukraine und Narodowy Bank Polski *** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) September PROGNOSE: -16,0 zuvor: -15,5 *** 16:10 NL/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Keynote bei Jahrestagung der Foreign Bankers Association *** 19:00 US/Richmond-Fed-Präsident Barkin, Rede bei Veranstaltung der CFA Society Baltimore *** 21:30 GB/EZB-Ratsmitglied Nagel, Keynote bei Annual Dinner der Society of Professional Economists - JP/Börsenfeiertag: Japan - US/UN-Generaldebatte ==

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September 22, 2026 00:02 ET (04:02 GMT)

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