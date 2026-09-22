Bad Wimpfen (ots) -Lidl in Deutschland sichert sich zum zehnten Mal eine wichtige und begehrte Auszeichnung in der Branche: Bei den renommierten "Fruchthandel Magazin Retail Awards" belegt der Lebensmitteleinzelhändler den Spitzenplatz in der Kategorie Discount und ist damit in dieser Gruppe der beste Anbieter von Obst und Gemüse1. Die Befragten wählen Lidl unter anderem hinsichtlich Qualität und Bio-Produkten auf den ersten Rang. Die repräsentative Befragung von 7.000 Haushalten bestätigt, dass das Frische-Sortiment von Lidl die Kunden überzeugt.Der wiederholte Erfolg basiert auf einem konsequenten Fokus auf Qualität und der Partnerschaft zwischen Lidl und seinen Lieferanten. Ein umfassendes Qualitätssicherungssystem überwacht die gesamte Lieferkette von den Erzeugern bis in die Filialen. Dort prüfen Frischebeauftragte wiederum die Ware täglich regelmäßig und sorgen so für einen hohen Standard. Über das gesamte Obst- und Gemüsesortiment hinweg bezieht der Lebensmitteleinzelhändler rund 45 Prozent des Angebots direkt aus deutschem Anbau. Dadurch unterstützt Lidl nicht nur die Arbeit der Landwirte in Deutschland, sondern garantiert auch maximale Frische."Wir sind sehr stolz darauf, dass wir den angesehenen 'Fruchthandel Magazin Retail Award' in der Kategorie Discount bereits zum zehnten Mal erhalten haben. Der erneute Sieg ist der Lohn harter Arbeit und unterstreicht unsere Rolle als führender Frische-Discounter sowie verlässlicher Partner der heimischen Landwirtschaft. Wir verstehen diesen Meilenstein als Bestätigung dafür, dass wir unser Qualitätsversprechen tagtäglich zur vollen Zufriedenheit unserer Kunden erfüllen", sagt Christoph Graf, Chief Merchandising Officer der Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG.Umfassende Kampagne begleitet das JubiläumDer Lebensmitteleinzelhändler feiert die Auszeichnung mit einer breit angelegten Marketingkampagne auf allen Kanälen. Lidl macht unter anderem im Fernsehen und Radio, auf sozialen Medien, in den Filialen sowie über Prospekte, Außenwerbung und die Lidl Plus App auf den Jubiläumssieg aufmerksam. Im Mittelpunkt der Gestaltung stehen Früchte wie Erdbeeren, Brombeeren und Heidelbeeren, deren Strunk oder Kelch symbolisch als Krone gestaltet ist und von der Botschaft "Zum 10. Mal Frischekönig" begleitet wird. Auf ausgewählten Out-of-Home-Plakaten setzt Lidl zudem ein duftendes Sonderformat ein: Wer an den Werbemitteln reibt, nimmt den Duft der abgebildeten Früchte wahr.Herzstück der Kampagne ist ein Werbefilm, in dem Lidl allen Beteiligten auf besondere Weise dankt. Zunächst richtet sich der Dank an Kunden, die Lidl erneut zur Nummer eins für Obst und Gemüse in der Kategorie Discount gewählt haben. Weiter geht die Reise zu den Erzeugern, bevor der Film eine humorvolle Wendung in der Natur nimmt: Der Dank richtet sich zunehmend an immer kleinere Details des Ökosystems. Lidl bedankt sich nicht nur beim Apfelbaum oder dem Maisfeld, sondern schließlich auch bei Würmern und Insekten, die mit ihrer Arbeit zum Gesamterfolg beitragen.Das Video zur Kampagne finden Sie unter folgendem Link: https://www.youtube.com/watch?v=1nZQN2kSBcMWeitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier (https://unternehmen.lidl.de/newsroom/boilerplate).---1 Im Auftrag des FRUCHTHANDEL MAGAZIN hat YouGov im Frühjahr 2026 insgesamt 7.000 Haushalte nach ihrer Meinung zum Obst- und Gemüseangebot der verschiedenen Handelsgruppen, einschließlich der Kategorie Discount, und in verschiedenen Kategorien befragt. Im Gegensatz zu vielen anderen Preisen wird hier nicht das einzelne Geschäft oder die einzelne Abteilung, sondern die Leistung der gesamten Handelsgruppe bewertet. Lidl hat den Retail Award 2026 in der Kategorie Discount erhalten. Mehr Informationen zum Retail Award 2026 und zu den Retail Awards 2016, 2017, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 und 2025 unter lidl.de/retailPressekontakt:Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG · Corporate Media Relations07063/931 60 90 · presse@lidl.deOriginal-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58227/6356404