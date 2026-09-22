DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

WACHSTUMSPROGNOSE - Die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute heben ihre Konjunkturprognose deutlich an. Das deutsche Bruttoinlandsprodukt (BIP) wird demnach im laufenden Jahr um 1,3 Prozent zulegen. Das erfuhr das Handelsblatt von Insidern. Im Frühjahr hatten die Institute noch mit einem Plus von 0,6 Prozent gerechnet. Für das kommende Jahr erwarten die Institute ein Wachstum der deutschen Wirtschaft von 1,1 Prozent, wie es heißt. Im Frühjahr lag die BIP-Prognose noch bei 0,9 Prozent. Gründe für die bessere Prognose sind unter anderem, dass die Auswirkungen durch die geopolitischen Krisen sich abgeschwächt haben und die Impulse durch die erhöhten Staatsausgaben für Verteidigung sowie Infrastruktur wirken. (Handelsblatt)

US-ANLEIHEN - Trotz der jüngsten Unsicherheiten bei US-Treasuries sieht Benjamin Dietrich weiter gute Einstiegschancen auf dem Markt für amerikanische Staatsanleihen. Sie seien derzeit "günstig und unbeliebt, und genau deshalb attraktiv", sagte der Leiter für globale Anleihen bei Lazard im Gespräch mit dem Handelsblatt. Anleger müssten gerade jetzt antizyklisch denken. "Wer immer nur Anlageklassen kauft, die teuer und kurzfristig sehr beliebt sind, erzielt auf Dauer häufig enttäuschende Erträge", stellte er klar. (Handelsblatt)

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September 22, 2026 00:21 ET (04:21 GMT)

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