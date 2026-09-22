Anzeige
Mehr »
Dienstag, 22.09.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Auf diese Liste kann man sich nicht einkaufen!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
22.09.2026 07:15 Uhr
373 Leser
Artikel bewerten:
(2)

MÄRKTE ASIEN/Aufwärts im Sog der Wall Street und sinkender Ölpreise

DJ MÄRKTE ASIEN/Aufwärts im Sog der Wall Street und sinkender Ölpreise

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Im Sog der festen Wall Street geht es am Dienstag an den Börsen in Ostasien auf breiter Front aufwärts. Unterstützend wirken auch die zuletzt deutlich gesunkenen Ölpreise, offenbar in Hoffnung auf die baldige Wiederherstellung einer wichtigen Pipeline in Saudi-Arabien. Dessen ungeachtet verteuert sich Brent-Öl in Asien wieder etwas um gut 1 Prozent auf 101,50 Dollar. Dazu sorgt für positive Fantasie, dass sich im späteren Wochenverlauf US-Präsident Trump und der chinesische Staatschef Xi treffen. Dabei dürfte es um Themen wie Zölle und Technologiekontrollen gehen, sowie ganz generell um die Handelbeziehungen beider Länder.

Am meisten tut sich an der Börse in Seoul. Nachdem am Vortag in den USA Technologieaktien, insbesondere solche mit KI-Fantasie, besonders stark zugelegt hatten, gewinnt der technologielastige Kospi 0,9 Prozent. Dazu tragen wie üblich die beiden Schwergewichte Samsung Electronics und SK Hynix bei mit Aufschlägen von 2,6 bzw. 1,7 Prozent. In Hongkong legt der HSI um 0,4 Prozent zu, der Shanghai-Composite verbessert sich um 0,2 Prozent. Auch im australischen Sydney ist die Tendenz gut behauptet. In Tokio wird wie schon am Vortag nicht gehandelt. Dort geht es nach einer Feiertagsstrecke erst am Donnerstag wieder weiter.

In Hongkong sorgt Alibaba für Gesprächsstoff. Der Technologieriese hat einen leistungsstärkeren Chip vorgestellt und als den leistungsstärksten in China bezeichnet. Zugleich skizzierte das Unternehmen Pläne für ein größeres KI-Modell. Die Aktie gewinnt 2,9 Prozent. Das Schwergewicht Tencent verteuert sich sogar um 6,6 Prozent. Der Technologiekonzern wartete ebenfalls mit einer technischen Neuerung auf, einer Testversion seines Bildgenerierungsmodells. 

=== 
INDEX            zuletzt +/- %   % YTD Handelsschluss 
S&P/ASX 200 (Sydney)    8.754,20  +0,3    +0,5      08:00 
Topix 500 (Tokio)     Feiertag       +20,0 
Kospi (Seoul)       7.071,27  +0,9   +67,8      08:30 
Hang-Seng (Hongkong)   25.131,75  +0,4    -1,9      10:00 
Shanghai-Composite     3.958,64  +0,2    -0,3      09:00 
Straits-Times (Singapur)  5.700,65  +0,5   +22,7      11:00 
IDX Comp. (Indonesien)   6.323,64  -1,0   -26,9      10:00 
KLCI (Malaysia)      1.681,41  +0,9    +0,1      10:00 
 
DEVISEN           zuletzt +/- %   00:00    Mo, 09:18 % YTD 
EUR/USD           1,1475  +0,1   1,1462     1,1472  -2,3 
EUR/JPY           180,71  +0,2   180,40     180,39  -1,8 
EUR/GBP           0,8573  +0,0   0,8572     0,8578  -1,6 
USD/JPY           157,45  +0,1   157,36     157,21  +0,5 
USD/KRW          1.356,61  -1,3  1.374,54    1.379,94  -5,8 
USD/CNY           6,6960  +0,0   6,6953     6,6955  -4,3 
USD/CNH           6,6956  +0,1   6,6925     6,6953  -4,0 
USD/HKD           7,8441  -0,0   7,8453     7,8452  +0,8 
AUD/USD           0,7121  +0,1   0,7115     0,7125  +6,7 
NZD/USD           0,5735  +0,4   0,5712     0,5714  -0,4 
BTC/USD          85.570,09  -1,6 86.974,52    81.578,91  -2,4 
 
ROHÖL            zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex           96,70  +1,0    0,92      95,78 
Brent/ICE          101,54  +1,2    1,20     100,34 
 
Metalle           zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold            4.340,34  -0,1   -2,82    4.343,16 
Silber            66,02  -0,0   -0,01      66,03 
Platin           1.792,47  -0,3   -5,09    1.797,56 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/ros

(END) Dow Jones Newswires

September 22, 2026 00:44 ET (04:44 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash!
Drei Jahre lang kannten KI-Aktien fast nur eine Richtung: nach oben. Billionenschwere Investitionspläne von Alphabet, Amazon, Meta und Microsoft haben Halbleiter- und Infrastrukturwerte auf immer neue Höhen getrieben. Doch jetzt bekommt die Erfolgsstory gefährliche Risse.

Steigende Anleiherenditen verteuern die Finanzierung, während die gewaltigen KI-Ausgaben zunehmend nicht mehr aus den laufenden Cashflows bezahlt werden können. Gleichzeitig zeigen günstigere chinesische Modelle, dass leistungsfähige KI womöglich mit deutlich weniger Rechenleistung auskommt. Damit wächst die Gefahr, dass heute für Milliarden errichtete Kapazitäten morgen nicht die erhofften Renditen liefern.

Für Anleger könnte das zum Problem werden. Denn treffen steigende Finanzierungskosten auf Überkapazitäten und enttäuschende Cashflows, geraten gerade hoch bewertete KI-Profiteure schnell unter Druck. Aus den größten Gewinnern der vergangenen Jahre könnten so die größten Verlierer der nächsten Korrektur werden.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir 5 Aktien, bei denen das Chance-Risiko-Verhältnis jetzt besonders gefährlich erscheint – und bei denen Anleger genauer hinschauen sollten.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor die KI-Euphorie ihren nächsten Realitätstest erlebt!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.