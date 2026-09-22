EQS-News: Andritz AG
/ Schlagwort(e): Personalie
GRAZ, 22. SEPTEMBER 2026.Dietmar Heinisser ist von seiner Funktion als Mitglied des Vorstands der ANDRITZ AG mit Wirkung zum 21. September 2026 aus persönlichen Gründen zurückgetreten. Er war für den Geschäftsbereich Environment & Energy sowie für Group Manufacturing Management verantwortlich.
"Ich bedaure das Ausscheiden von Dietmar Heinisser und danke ihm im Namen von ANDRITZ für sein großes Engagement und seinen wertvollen Beitrag während seiner langjährigen Tätigkeit im Unternehmen und seiner Zeit im Vorstand. Wir respektieren seine Entscheidung und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute", sagt Joachim Schönbeck, Vorstandsvorsitzender von ANDRITZ.
Bis auf Weiteres übernimmt Joachim Schönbeck die bisher von Dietmar Heinisser wahrgenommenen Vorstandsagenden.
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Susan Trast
VP Group Communications & Sustainability
susan.trast@andritz.com
andritz.com
ANDRITZ-GRUPPE
Der internationale Technologiekonzern ANDRITZ liefert hochentwickelte Anlagen, Ausrüstungen, Serviceleistungen und digitale Lösungen für verschiedene Industrien und Bereiche, darunter Zellstoff und Papier, Metall, Wasserkraft und Umwelt. Das 1852 gegründete, börsennotierte Unternehmen mit Hauptsitz in Österreich beschäftigt rund 30.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 280 Standorten in über 80 Ländern.
Als globaler Technologie- und Innovationsführer engagiert sich ANDRITZ für Fortschritt zum Nutzen von Kunden, Partnern, Beschäftigten, der Gesellschaft und der Umwelt. Wachstumstreiber des Unternehmens sind nachhaltige Lösungen für den grünen Wandel, innovative Digitalisierung für industrielle Höchstleistungen und umfassender Service, der den Wert der Kundenanlagen über den gesamten Lebenszyklus hinweg maximiert. ANDRITZ. FÜR WACHSTUM, DAS ZÄHLT.
22.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Andritz AG
|Stattegger Straße 18
|8045 Graz
|Österreich
|Telefon:
|+43 (0)316 6902-0
|Fax:
|+43 (0)316 6902-415
|E-Mail:
|welcome@andritz.com
|Internet:
|www.andritz.com
|ISIN:
|AT0000730007
|Indizes:
|ATX
|Börsen:
|Wiener Börse (Amtlicher Handel)
|LEI Code:
|549300VZKC61IR5U8G96
|EQS News ID:
|2402690
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