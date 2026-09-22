Köln (ots) -2027 sind die Hauptkommissare Ballauf und Schenk seit 30 Jahren im "Tatort" aus Köln im Einsatz, dann wird auch ihre 100. Folge zu sehen sein. Für Klaus J. Behrendt wird es der letzte Einsatz als Max Ballauf sein. Er verabschiedet sich im Herbst 2027 aus persönlichen Gründen vom Kölner "Tatort" und den Zuschauerinnen und Zuschauern.Klaus J. Behrendt: "Die Rolle Max Ballauf hat mich fast die Hälfte meines Lebens begleitet. Als Dietmar Bär und ich 1997 unseren Dienst als 'Tatort'-Kommissare in Köln antraten, hatte ich als Max Ballauf bereits acht Fälle als Kommissaranwärter im Düsseldorfer 'Tatort' gedreht. Dass dann noch einmal 100Fällefolgen würden, war für mich damals unvorstellbar. Mein Entschluss, dieser Rolle pünktlich zum 30-jährigen Dienstjubiläum Lebewohl zu sagen, ist mir nicht leichtgefallen, reift aber schon länger in mir. Mein Ziel waren immer 100 Folgen. Der Produktionsfirma Bavaria Fiction, allen Menschen vor und hinter der Kamera und dem WDR, mit dem mich diese lange Zusammenarbeit verbindet, bin ich sehr dankbar. Ich arbeite, seit ich mit 17 meine Lehre als Bergmechaniker unter Tage gemacht habe, im kommenden Jahr seit insgesamt 50 Jahren. Jetzt freue ich mich darauf, mehr Zeit für mich und meine Familie zu haben. Auch wenn das nicht heißt, dass ich gar nicht mehr vor der Kamera stehen möchte."Bei den Dreharbeiten zur WDR-Serie "Leo und Charlotte" (1993) lernte Behrendt seinen späteren Kollegen beim Kölner "Tatort", Dietmar Bär, kennen, mit dem ihn auch privat eine enge Freundschaft verbindet. Bär wird auch über die 100. Folge hinaus als Hauptkommissar Freddy Schenk zu sehen sein.Dietmar Bär: "Als Klaus J. Behrendt mich damals fragte, ob ich Lust hätte, mit ihm zusammen ab 1997 beim WDR das neue 'Tatort'-Team in Köln zu werden, hat wohl keiner von uns beiden eine Sekunde daran gedacht, dass wir im Jahr 2026 werden überlegen müssen, wie es denn weitergehen könnte. Nach 100 Folgen!! Nach fast 30 Jahren konstantem Erfolg und - fast - immer gutem Echo und Zuspruch unserer Zuschauer. Nach fast 30 Jahren immer noch das Vertrauen des Senders in unsere Zusammenarbeit zu haben und dazu das Angebot, diese gerne zu verlängern. Klaus und ich haben uns darüber intensiv ausgetauscht; seine Entscheidung, nach Folge 100 auszusteigen und einen neuen Lebensabschnitt zu beginnen, habe ich natürlich schweren Herzens zu akzeptieren. Ich und unser Kölner Team haben noch Lust, weiterzumachen. Also: Let's go!"WDR-Intendantin Dr. Katrin Vernau: "Auch wenn es bis zum Abschied noch etwas hin ist: Im Namen unseres Publikums und des ganzen Teams danke ich Klaus J. Behrendt schon jetzt sehr herzlich für seinen langen und intensiven,Tatort'-Einsatz. Er spielt seine Rolle als Max Ballauf mit großer Authentizität und emotionaler Tiefe, wirkt dadurch besonders menschlich und nahbar. Gemeinsam mit den vielen Kolleginnen und Kollegen lenkt der Kölner,Tatort' immer wieder den Blick auf gesellschaftliche Problemlagen und aktuelle Herausforderungen in der Region. Auch, wenn uns Max Ballauf an der Seite von Freddy Schenk sehr fehlen wird: Dass Dietmar Bär weitermacht und den,Tatort'-Fans erhalten bleiben wird, freut mich natürlich."Gedreht wird die 100. Folge des "Tatort" aus Köln noch in diesem Jahr, zu sehen sein wird sie voraussichtlich im Herbst 2027.Fotos finden Sie unter www.ard-foto.deBesuchen Sie auch die WDR Presselounge unter www.presse.wdr.dePressekontakt:WDR KommunikationTelefon: 0221 220 7100Email: kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/6356426