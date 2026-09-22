ShenZhen, China (ots) -Mit der zunehmenden Verbreitung von KI-Anwendungen und der fortschreitenden Digitalisierung von Geschäftsprozessen steigen auch die Anforderungen von Unternehmen an Speicherkapazität, gleichzeitige Zugriffe und effizientes Datenmanagement. Um den Bedarf an leistungsstarker, zuverlässiger und skalierbarer Speicherinfrastruktur zu erfüllen, bringt TerraMaster heute offiziell die neue Enterprise-Rackmount-NAS-Serie 725 auf den Markt. Sie umfasst vier Modelle: U8-725 (https://www.terra-master.com/de-de/products/u8-725), U12-725 (https://www.terra-master.com/de-de/products/u12-725), U12-725 Plus (https://www.terra-master.com/de-de/products/u12-725-plus) und U16-725 Plus (https://www.terra-master.com/de-de/products/u16-725-plus).Die 725-Serie ist durchgängig mit Intel Xeon D-Serie Enterprise-Prozessoren und 16 GB ECC-Speicher ausgestattet. Die Standardmodelle verfügen über 4-Core-Xeon-Prozessoren, während die Plus-Modelle mit 8-Core-Xeon-Prozessoren ausgestattet sind. In Kombination mit Hochgeschwindigkeitsnetzwerk, Unterstützung für NVMe-SSDs und PCIe-Erweiterungsmöglichkeiten bietet die 725-Serie eine leistungsstarke Unified-Storage-Plattform für anspruchsvolle Enterprise-Workloads.Eine Plattform für vielfältige Enterprise-WorkloadsDie 725-Serie wurde entwickelt, um über herkömmliche Dateiablage und Datensicherung hinauszugehen und verschiedene Workloads auf einer einzigen Plattform zu unterstützen, darunter:- Enterprise-Dateispeicherung und Zusammenarbeit- Datensicherung und Disaster Recovery- 4K/8K-Medienproduktion und Content-Zusammenarbeit- Speicherung von KI-Trainingsdatensätzen und schneller Datenzugriff- Speicherung und Archivierung von Videoüberwachungsdaten- Virtualisierung und Enterprise-AnwendungenDurch die Konsolidierung verschiedener Workloads auf einer einheitlichen Speicherplattform können Unternehmen den Bedarf an mehreren separaten Speichersystemen reduzieren, ihre IT-Infrastruktur vereinfachen und den Aufwand für Beschaffung und Verwaltung insgesamt verringern.Xeon-Leistung und Hochgeschwindigkeitsnetzwerk für anspruchsvolle WorkloadsDer U12-725 (https://www.terra-master.com/de-de/products/u12-725) beispielsweise ist mit einem 4-Core-Prozessor Intel Xeon D-2712T und 16 GB ECC-Speicher ausgestattet. Darüber hinaus verfügt er über vier 10GbE-SFP+-Ports und zwei 5GbE-Netzwerkports. Die Unterstützung von PCIe 4.0 NVMe-SSDs und PCIe-Erweiterungen ermöglicht einen schnellen Datenzugriff für den gleichzeitigen Zugriff durch mehrere Benutzer und datenintensive Workloads.Unter den Testbedingungen im TerraMaster-Labor erreicht der U12-725 sequenzielle Lesegeschwindigkeiten von bis zu 6.250 MB/s, sequenzielle Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 3.480 MB/s sowie bis zu 945.063 IOPS bei 4K-Zufallslesevorgängen. Die tatsächliche Leistung kann je nach Hardwarekonfiguration, RAID-Modus, Netzwerkumgebung und spezifischem Workload variieren.Vier Modelle für unterschiedliche Anforderungen an Enterprise-StorageDie vier Modelle der 725-Serie bieten eine klare Produktstruktur, die unterschiedliche Anforderungen an Speicherkapazität und Rechenleistung abdeckt:- U8-725 - 8 Schächte, 4-Kern Xeon: Für Unternehmens-Dateispeicherung, Backup und Virtualisierung.- U12-725 - 12 Schächte, 4-Kern Xeon: Für High-Performance Unified Storage, Medien, KI-Daten und Videoüberwachung.- U12-725 Plus - 12 Schächte, 8-Kern Xeon: Für hohe Parallelität, KI, Virtualisierung und professionelle Medienproduktion.- U16-725 Plus - 16 Schächte, 8-Kern Xeon: Für umfangreiche Unternehmensdaten und anspruchsvolle Workloads.Von Enterprise-Dateispeicherung, Backup und Virtualisierung bis hin zu Medienproduktion, KI-Daten und Videoüberwachung können Partner je nach Datenvolumen, Workload-Anforderungen und zukünftigen Erweiterungsplänen ihrer Kunden das passende Modell auswählen.TOS 7: Die Datengrundlage für das KI-ZeitalterDie 725-Serie läuft mit TOS 7, dem AI-Native-Betriebssystem von TerraMaster, das erweiterte Funktionen für die Suche, Indexierung und intelligente Verwaltung großer Datenmengen bietet und damit KI-gestützte Funktionen in die Enterprise-Speicherinfrastruktur integriert.Für KI-Entwicklungsteams kann die 725-Serie als zentrale Speicherplattform für Trainingsdatensätze und zugehörige Datenbestände eingesetzt werden. Für Unternehmen, die sich mit Private AI beschäftigen, bietet sie zudem eine zuverlässige lokale Datengrundlage für Wissensdatenbanken, intelligente Anwendungen und Datenanalysen.Neue Chancen im Enterprise-Storage für PartnerDie 725-Serie erweitert das Enterprise-Storage-Portfolio von TerraMaster und schafft gleichzeitig neue Geschäftsmöglichkeiten für Distributoren, Reseller, Systemintegratoren, IT-Dienstleister und Sicherheitsintegratoren.Mit Xeon-basierter Enterprise-Hardware, TOS 7, Datenschutzfunktionen, Backup, Virtualisierung, Hochgeschwindigkeitsnetzwerk und KI-Datenfunktionen können Partner umfassende Speicherlösungen für Enterprise-IT, Medienproduktion, KI, Videoüberwachung und Datenschutzanwendungen entwickeln.TerraMaster 725-Serie - Xeon-basiert. KI-ready. Enterprise-Storage.Die 725-Serie wird am 22. September 2026 offiziell auf den Markt gebracht.Weitere Informationen zu den Enterprise-NAS-Lösungen und dem Partnerprogramm von TerraMaster finden Sie auf der offiziellen TerraMaster-Website: https://www.terra-master.com/TerraMaster in den sozialen Medien:Facebook: https://www.facebook.com/TerraMasterofficialX: https://www.x.com/TerraMastersLinkedIn: https://www.linkedin.com/company/terra-masterYouTube: https://www.youtube.com/@TerraMasterGlobal/TikTok: https://www.tiktok.com/@TerraMaster_officialÜber TerraMasterTerraMaster ist eine professionelle Marke, die sich auf innovative Speicherlösungen für Privatanwender, Unternehmen und Enterprise-Kunden spezialisiert. 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