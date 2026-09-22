The following instruments on XETRA do have their last trading day on 22.09.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 22.09.2026
ISIN Name
XS3189757XXX EBRD 25/26 MTN
US42824CBXXX HEW.PACK.E. 24/26
US387328AXXX GRANIT.CONST 24/28 CV
USU1109MAXXX BROADCOM 21/35 REGS
USU58839AXXX MERCER INTL. 21/29 REGS
US71647NAXXX PETROBRAS GBL FIN. 2028
USY5S5CGAXXX LG ENERGY SO 23/26 REGS
XS1843459XXX INTL FLAV.+FRAG. 18/26
NO0013483XXX ASP DATA CTR 25/28 FLR
LU1012015XXX FLOSSB.V.ST.-GL.EM.M.EQ.R INVESTMENT
XS2055786XXX NORD.INV.BK 19/26 MTN
XS2055627XXX RAIF.BK INTL 19/26 MTN
CH0496692XXX HELVETIA BAL 19/26
XS1883878XXX DP WORLD 18/26 MTN REGS
XS1114473XXX BP CAPITAL MKTS 14/26 MTN
DE000DDA0XXX DZ BANK IS.A1016 VAR
CH0385518XXX COMMONW.BK AUSTR.17-26MTN
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 22.09.2026
ISIN Name
XS3189757XXX EBRD 25/26 MTN
US42824CBXXX HEW.PACK.E. 24/26
US387328AXXX GRANIT.CONST 24/28 CV
USU1109MAXXX BROADCOM 21/35 REGS
USU58839AXXX MERCER INTL. 21/29 REGS
US71647NAXXX PETROBRAS GBL FIN. 2028
USY5S5CGAXXX LG ENERGY SO 23/26 REGS
XS1843459XXX INTL FLAV.+FRAG. 18/26
NO0013483XXX ASP DATA CTR 25/28 FLR
LU1012015XXX FLOSSB.V.ST.-GL.EM.M.EQ.R INVESTMENT
XS2055786XXX NORD.INV.BK 19/26 MTN
XS2055627XXX RAIF.BK INTL 19/26 MTN
CH0496692XXX HELVETIA BAL 19/26
XS1883878XXX DP WORLD 18/26 MTN REGS
XS1114473XXX BP CAPITAL MKTS 14/26 MTN
DE000DDA0XXX DZ BANK IS.A1016 VAR
CH0385518XXX COMMONW.BK AUSTR.17-26MTN
© 2026 Xetra Newsboard