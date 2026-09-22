McDonald's erhöht seine Quartalsdividende um 4% auf 1,93 US$ je Aktie. Damit steigert der Fast-Food-Konzern seine Ausschüttung bereits im 50. Jahr in Folge und steigt offiziell in den kleinen Kreis der Dividendenkönige auf. Bei einem Aktienkurs von rund 248 US$ erreicht die Dividendenrendite inzwischen attraktive 3,1% - doch wie sicher ist die Ausschüttung angesichts des zuletzt schwachen Kundenverkehrs? 7,72 US$ Dividende pro Jahr Die neue Quartalsdividende ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de