Die Siemens-Energy-Aktie hat sich nach dem Rücksetzer auf rund 131,00 € stabilisiert und zuletzt um +2,11% auf 143,16 € zugelegt. Die mögliche Schulter-Kopf-Schulter-Formation bleibt dennoch bestehen. Jetzt entscheidet vor allem die Nackenlinie darüber, ob eine neue Aufwärtswelle startet oder ein Kursrutsch bis etwa 92,00 € droht. Chartanalyse zur Siemens-Energy-Aktie Der Kurs der Siemens-Energy-Aktie hat seit dem Rekordhoch bei rund 192,00 € deutlich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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