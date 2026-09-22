Mitteilung der Circus SE: Circus startet kommerziellen Betrieb in den Vereinigten Arabischen Emiraten - Partnerschaft mit Royal Prestige CateringDie Circus SE (WKN: A2YN35 / ISIN: DE000A2YN355 / XETRA: CA1) hat den kommerziellen Betrieb in den Vereinigten Arabischen Emiraten aufgenommen - dem ersten Markt des Unternehmens außerhalb Europas und dem Beginn des Aufbaus einer autonomen KI-Robotik-Infrastruktur für die Lebensmittelproduktion in der Golfregion. Der Betrieb startet in Abu Dhabi, Dubai folgt. Der kommerzielle Launch des CA-1 in der Region wird von einem Presse- und Launch-Event am 6. Oktober 2026 um 18:00 Uhr Ortszeit in Abu Dhabi begleitet. Medien und Partner können sich über den untenstehenden Link für eine Teilnahme ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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