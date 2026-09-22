FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem Kurssprung zu Wochenbeginn dürfte der Dax am Dienstag wenig verändert in den Tag starten. Eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax als außerbörslicher Indikator für den deutschen Leitindex ein leichtes Plus auf 25.585 Punkte.

Damit behält der Dax seine 50-Tage-Durchschnittsliinie im Blick, die seine Erholung am Donnerstag noch ausgebremst hatte. Sie beschreibt den mittelfristigen Trend.

Kursgewinne in den USA und in Asien dürften den Dax stützen. Vor allem für den Nasdaq 100 war es tags zuvor kräftig aufwärtsgegangen - auch noch nach dem europäischen Handelsende. Der Auswahlindex der Technologiebörse ist wieder in Reichweite seines Rekords von Anfang Juni. Dabei verzeichneten die Papiere des Facebook-Konzerns Meta mit gut elf Prozent ihren höchsten Tagesgewinn seit April 2025.

Anleger feierten den starken Start der neuen Endverbraucher-KI Muse seit Anfang des Monats und positive Analystenreaktionen darauf. Hierzu gesellte sich inzwischen auch Brent Thill von Jefferies. Muse verfüge über "alle Anzeichen einer Killer-App" mit nie gesehener Verbraucher-Akzeptanz - deutlich über jener von Anthropics Claude oder Googles Gemini - und enormen Monetarisierungschancen.

Der Schwung für den KI-Bereich übertrug sich in Asien - etwa auf den südkoreanischen Kospi, der am Morgen weiter zulegt.

Hierzulande könnten Aktien aus dem KI- und Technologieumfeld von den positiven Nachrichten aus Übersee profitieren. So notierten die Papiere des Chipherstellers Infineon im vorbörslichen Handel auf der Plattform Tradegate knapp ein Prozent über dem Xetra-Schluss vom Montag.

Die Papiere von Tui gaben auf Tradegate leicht nach. Der Touristikkonzern grenzte seine Gewinnprognose ein.

Unter den Nebenwerten zogen die Anteilscheine von Circus um fast fünf Prozent an. Das auf KI-gestützte Robotik spezialisierte Technologieunternehmen nahm den kommerziellen Betrieb in den Vereinigten Arabischen Emiraten auf./la/jha/

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