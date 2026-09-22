EQS-News: TAKKT AG
/ Schlagwort(e): Personalie
TAKKT AG: Stépan Breedveld soll Vorsitz des Aufsichtsrats übernehmen
Kurzprofil der TAKKT AG
Ansprechpartner
Tel. +49 711 3465-8223
22.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|TAKKT AG
|Presselstr. 12
|70191 Stuttgart
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)711 3465 80
|Fax:
|+49 (0)711 3465 8104
|E-Mail:
|investor@takkt.de
|Internet:
|www.takkt.de
|ISIN:
|DE0007446007
|WKN:
|744600
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Stuttgart; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Tradegate BSX
|LEI Code:
|549300AZ0JTVTW3IZY37
|EQS News ID:
|2402710
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2402710 22.09.2026 CET/CEST