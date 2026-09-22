WIESBADEN (ots) -Gut jeder sechste neu zugelassene Pkw in der Europäischen Union ist ein E-Auto. Pkw mit reinem Elektroantrieb hatten einen Anteil von 17,3 % an allen Neuzulassungen im Jahr 2025 in der EU, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) zum europaweiten autofreien Tag nach Ergebnissen der europäischen Statistikbehörde Eurostat mitteilt. Das war ein neuer Höchststand. Weitere 42,4 % der Pkw-Neuzulassungen waren Hybridfahrzeuge, 27,3 % waren reine Benzin- und 9,8 % reine Dieselfahrzeuge. Andere Antriebsarten wie zum Beispiel Flüssig- oder Erdgas spielten eine untergeordnete Rolle.Der Anteil reiner Elektroautos an den jährlichen Neuzulassungen in der EU ist innerhalb von zehn Jahren deutlich gestiegen (2015: 0,4 %).Dänemark und die Niederlande bei E-Auto-Neuzulassungen EU-SpitzenreiterBeim Anteil reiner E-Autos an den Neuzulassungen im Jahr 2025 lag Deutschland mit 19,1 % zwar leicht über dem EU-Schnitt, aber deutlich hinter einigen anderen Ländern. EU-weit am höchsten war der Anteil neu zugelassener Elektroautos in Dänemark (67,8 %), gefolgt von den Niederlanden (40,2 %) und Malta (37,6 %). Am geringsten war der E-Auto-Anteil an den Neuzulassungen in Kroatien (1,9 %), der Slowakei (4,7 %) und Bulgarien (4,9 %).Europaweit führend ist ein Land außerhalb der EU: In Norwegen hatten 95,1 % der neu zugelassenen Pkw 2025 einen reinen Elektroantrieb. Zu den Gründen für die deutlichen Unterschiede zählen unter anderem Unterschiede bei den Investitionen ins Ladenetz sowie bei der Förderpolitik in Form von steuerlichen Vergünstigungen oder ermäßigten Maut- oder Parkgebühren in den einzelnen Ländern.28,9 % aller Neuzulassungen von E-Autos in der EU entfallen auf DeutschlandBeim Umstieg auf Elektromobilität wird die Bedeutung Deutschlands als größter Automarkt in der EU mit einem Blick auf die absoluten Zulassungszahlen deutlich: Rund 545 100 E-Autos wurden 2025 in Deutschland neu zugelassen. Somit entfielen 28,9 % der insgesamt 1,89 Millionen Neuzulassungen von Elektroautos in der EU auf Deutschland. Mit deutlichem Abstand folgte Frankreich mit 330 900 neuen E-Autos und einem Anteil von 17,5 % an den EU-Zulassungen.Methodische Hinweise:Personenkraftwagen (Pkw) sind entsprechend des Glossars für Transportstatistik von Eurostat/UNECE/ITF Kraftfahrzeuge, die für die Personenbeförderung vorgesehen sind und bis zu neun Sitzplätze haben. Auch Fahrzeuge mit besonderer Zweckbestimmung (Wohnmobile, Krankenwagen u. a.) werden den Pkw zugeordnet. Kleinkrafträder und Motorräder zählen nicht hinzu. Methodische Erläuterungen zu den verschiedenen Antriebsarten bietet das Glossar unter dem Stichwort "Vehicles by type of motor energy".Weitere Informationen:Weitere Informationen zu Pkw-Neuzulassungen und Pkw-Bestandsdaten in Europa finden Sie auf unserer Webseite Europa in Zahlen.Diese Zahl der Woche ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter www.destatis.de/pressemitteilungen.Weitere Auskünfte:Internationale StatistikTelefon: +49 611 75 9494www.destatis.de/kontaktPressekontakt:Statistisches BundesamtPressestellewww.destatis.de/kontaktTelefon: +49 611-75 34 44Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32102/6356454