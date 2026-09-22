WIESBADEN (ots) -Der Öffentliche Gesamthaushalt (Bund, Länder, Gemeinden und Gemeindeverbände sowie Sozialversicherung einschließlich aller Extrahaushalte) wies gegenüber dem nicht-öffentlichen Bereich zum Jahresende 2025 ein Finanzvermögen von 1 199,1 Milliarden Euro auf. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, erhöhte sich das Finanzvermögen damit gegenüber dem Jahresende 2024 um 5,9 % oder 66,8 Milliarden Euro. Zum nicht-öffentlichen Bereich gehören Kreditinstitute sowie der sonstige inländische und ausländische Bereich, zum Beispiel private Unternehmen.Finanzvermögen des Bundes steigt um 6,4 %Gegenüber dem Vorjahr erhöhte sich das Finanzvermögen des Bundes um 6,4 % beziehungsweise 27,4 Milliarden Euro auf 457,2 Milliarden Euro. Der Anstieg beim Bund ergibt sich insbesondere durch die Erhöhung der Liquiditätsreserve des Bundes und durch eine Eigenkapitalerhöhung bei der Deutschen Bahn AG.Länder mit Anstieg des Finanzvermögens um 8,2 %Das Finanzvermögen der Länder wuchs im Jahr 2025 im Vergleich zum Vorjahr um 8,2 % oder 23,4 Milliarden Euro auf 307,5 Milliarden Euro. Die Entwicklung verlief in den einzelnen Bundesländern sehr unterschiedlich. Die größten prozentualen Anstiege des Finanzvermögens gab es in Bremen mit +28,0 %, in Sachsen-Anhalt mit +25,0 % und in Niedersachsen mit +21,3 %. Der Anstieg in Bremen ist vor allem darauf zurückzuführen, dass empfangene Barsicherheiten für Derivat-Geschäfte als liquide Mittel angelegt wurden. Rückgänge des Finanzvermögens verzeichneten hingegen Nordrhein-Westfalen (-6,0 %), Berlin (-4,0 %) und Schleswig-Holstein (-0,9 %). Der Abbau in Nordrhein-Westfalen ist insbesondere durch die Verwendung von Finanzvermögen zur Kredittilgung begründet. Der Rückgang in Berlin ist maßgeblich auf die "BEN Berlin Energie und Netzholding GmbH" zurückzuführen, die seit 2025 nicht mehr zum Sektor Staat gehört und deren Finanzvermögen daher nicht mehr im Finanzvermögen Berlins enthalten ist.Finanzvermögen der Gemeinden und Gemeindeverbände nimmt um 1,9 % zuDas Finanzvermögen der Gemeinden und Gemeindeverbände stieg im Jahr 2025 im Vergleich zum Vorjahr um 1,9 % oder 4,8 Milliarden Euro auf 252,8 Milliarden Euro.Die größten prozentualen Anstiege des Finanzvermögens wiesen die Gemeinden und Gemeindeverbände in Schleswig-Holstein (+10,2 %), im Saarland (+6,4 %) und Brandenburg (+5,3 %) auf. Eine Verringerung des kommunalen Finanzvermögens wurde lediglich in Hessen (-2,6 %) verzeichnet.Sozialversicherung mit Aufbau des Finanzvermögens um 6,6 %Die Sozialversicherung wies zum Jahresende 2025 ein Finanzvermögen beim nicht-öffentlichen Bereich von 181,6 Milliarden Euro auf. Dies entsprach im Vergleich zum Vorjahr einer Erhöhung um 6,6 % beziehungsweise 11,2 Milliarden Euro.Methodische Hinweise:Zum Finanzvermögen des Öffentlichen Gesamthaushalts beim nicht-öffentlichen Bereich zählen die Vermögenspositionen Bargeld und Einlagen, Wertpapiere vom nicht-öffentlichen Bereich, Ausleihungen (vergebene Kredite) an den nicht-öffentlichen Bereich, Anteilsrechte an Einheiten außerhalb des Sektors Staat sowie die Sonstigen Forderungen gegenüber dem nicht-öffentlichen Bereich. Weitere methodische Hinweise bieten der Statistische Bericht "Finanzvermögen des Öffentlichen Gesamthaushalts" sowie der Qualitätsbericht zur Statistik.Bei den dargestellten Werten des Finanzvermögens ist zu berücksichtigen, dass diese in bestimmten Fällen mit der Entwicklung des Schuldenstandes in Zusammenhang stehen (vgl. Pressemitteilung Nr. 267 vom 29. Juli 2026 zur Verschuldung des Öffentlichen Gesamthaushalts 2025). Dies ist beispielsweise der Fall, wenn Gelder auf Girokonten und somit Finanzvermögen für den Abbau von Schulden verwendet werden.Weitere Informationen:Detaillierte Ergebnisse enthält der Statistische Bericht "Finanzvermögen des Öffentlichen Gesamthaushalts". Dort ist auch die bisher auf der Themenseite "Schulden, Finanzvermögen" im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes veröffentlichte Tabelle zur Pressemitteilung zu finden (Tabellen 71411-b01, 71411-b02, 71411-b03). Detaillierte Ergebnisse bieten auch die Tabellen 71411 in der Datenbank GENESIS-Online.Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter www.destatis.de/pressemitteilungen.Weitere Auskünfte:Öffentliche Schulden, öffentliches VermögenTelefon: +49 611 75 4839www.destatis.de/kontaktPressekontakt:Statistisches BundesamtPressestellewww.destatis.de/kontaktTelefon: +49 611-75 34 44Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32102/6356453