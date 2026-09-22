Köln (ots) -"Ihr Tarif ist geschlossen, deshalb steigen Ihre Beiträge." Dieser Satz verunsichert Privatversicherte, und er stimmt so nicht. Fehlende Neukunden machen einen PKV-Tarif nicht teurer, das erläutert auch der PKV-Verband. Die hc consulting AG hat ihr Tarifverzeichnis ausgewertet und den verbreiteten Irrtum geprüft. Den Faktencheck mit allen Zahlen und Quellen finden Sie unter:https://www.hcconsultingag.de/blog/geschlossene-pkv-tarife/6.436 VON 7.831 Tarifen geschlossen:Im Tarifverzeichnis der hc consulting AG sind 82,2 Prozent der Einträge als geschlossen gekennzeichnet (Stand: 18.09.2026). 95,6 Prozent davon sind ältere Bisex-Tarife, die seit dem Unisex-Stichtag am 21. Dezember 2012 keine Neukunden mehr aufnehmen. Die Quote beschreibt den Vertriebsstatus im Verzeichnis, nicht die Beitragsentwicklung.WAS BEITRÄGE WIRKLICH TREIBT: Das Älterwerden der Versicherten ist über Alterungsrückstellungen einkalkuliert. Laut BaFin geht die Kalkulation davon aus, dass Beiträge nicht allein wegen des Älterwerdens zunehmen. Steigen dürfen sie nur, wenn Leistungsausgaben oder Sterbewahrscheinlichkeiten dauerhaft von der Kalkulation abweichen, und nur mit Zustimmung eines unabhängigen Treuhänders. Das gilt für offene wie für geschlossene Tarife.DAS RÄT DER SACHVERSTÄNDIGE: "'Geschlossen' ist kein teures Preisschild. Wenn ein geschlossener Tarif stärker steigt, liegt das nach meiner Erfahrung nicht daran, dass er geschlossen ist, sondern häufig an einer ungünstigeren Risikostruktur des versicherten Bestands und den daraus resultierenden höheren Leistungsausgaben." sagt Ferdinand Halm, PKV-Sachverständiger der hc consulting AG. "Für eine Entscheidung zum Tarifwechsel zählen Leistungen, Beitrag, Selbstbehalt und das Wechselrecht nach § 204 VVG, nicht das Etikett."ÜBER DIE HC CONSULTING AG: Die hc consulting AG aus Köln berät ausschließlich Versicherte mit bestehender privater Krankenversicherung zum Tarifwechsel und verkauft keine Versicherungen. Die Beratung ist immer zu 100 % kostenlos. Ferdinand Halm ist seit 2004 als PKV-Sachverständiger tätig.Pressekontakt:Ferdinand Halmhc consulting AGChristophstraße 15-1750670 Kölnwww.hcconsultingag.dehalm@hcconsultingag.deTelefon: 0221 37991961Original-Content von: hc consulting AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/125818/6356449