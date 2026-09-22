Gilching/München (ots) -Aktuelle unabhängige Studie von CIO Magazin (Foundry), im Auftrag von U-Experten zeigt: Wirtschaftliche Wirkung, Softwarekompetenz und Integrationsfähigkeit werden zu entscheidenden Erfolgsfaktoren der nächsten Produktgeneration.Was entscheidet darüber, welche Unternehmen im Wettbewerb um die nächste Generation intelligenter Produkte erfolgreich sein werden? Nicht allein der Zugang zu neuen Technologien. Entscheidend wird vielmehr die Fähigkeit, Hardware, Software, Daten, Künstliche Intelligenz und Services so miteinander zu verbinden, dass daraus marktfähige, wirtschaftlich erfolgreiche und einfach nutzbare Produktsysteme entstehen.Zu diesem Ergebnis kommt der Market Pulse "Innovation & AI in physischen OEM-Produkten", eine unabhängige Studie von CIO Magazin (Foundry), durchgeführt im Auftrag von U-Experten. Für die Untersuchung wurden 106 Entscheiderinnen und Entscheider aus mittelständischen und großen Unternehmen in Deutschland zu den strategischen Herausforderungen bei der Entwicklung intelligenter Produkte befragt.Die Ergebnisse zeigen einen deutlichen Strategiewechsel: 41 Prozent der Unternehmen verstehen Innovation heute vor allem als Hebel zur Effizienzsteigerung, weitere 26 Prozent sehen sie als Wachstumstreiber. Gleichzeitig bieten bereits rund 80 Prozent digitale Service- und SaaS-Modelle an, führen sie aktuell ein oder planen deren Einführung als festen Bestandteil ihrer Produktstrategie.Besonders deutlich wird die Verschiebung bei den Zukunftskompetenzen. Als wichtigste Fähigkeit für die kommenden fünf Jahre nennen die Befragten den Aufbau einer Softwarekultur - noch vor Datenhoheit und Ökosystem-Integration. Damit rückt die Fähigkeit, Strategie, Software, Hardware, Daten und Services intelligent miteinander zu verbinden, in den Mittelpunkt der Wettbewerbsfähigkeit."Technologie ist nicht länger der Engpass. Der eigentliche Wettbewerb beginnt dort, wo aus Technologie marktfähige Produkte werden", sagt Alexander W. Jonke, Geschäftsführer und Board Member mehrerer internationaler Unternehmen der Steliau Technology Group im Bereich Original Design Manufacturing (ODM). Er verantwortet deren strategische Weiterentwicklung sowie den Ausbau internationaler Technologie- und Produktgeschäfte.Auch beim Einsatz von Künstlicher Intelligenz rückt der wirtschaftliche Nutzen zunehmend in den Mittelpunkt. Unternehmen bewerten Investitionen stärker danach, welchen Beitrag sie zu Umsatz, Rentabilität und Produktnutzen leisten. Gleichzeitig gilt eine einfache und intuitive Nutzererfahrung als einer der zentralen Erfolgsfaktoren intelligenter Produkte. Die Ergebnisse zeigen damit: Technologische Leistungsfähigkeit allein reicht nicht aus. Entscheidend ist ihre Übersetzung in einen konkreten Mehrwert für Unternehmen und ihre Kunden."Intelligente Produkte entstehen nicht durch Künstliche Intelligenz allein", sagt Alexander W. Jonke. "Der entscheidende Wettbewerbsvorteil liegt in der Fähigkeit, Strategie, Software, Hardware, Daten und industrielle Umsetzung zu intelligenten Produktsystemen zu verbinden. Erst wenn Innovation wirtschaftlich skalierbar wird und echten Nutzen für Kunden schafft, entsteht nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit."Über die StudieDer Market Pulse "Innovation & AI in physischen OEM-Produkten" wurde von CIO Magazin | Foundry im Auftrag von U-Experten durchgeführt. Befragt wurden 106 Entscheiderinnen und Entscheider aus mittelständischen und großen Unternehmen in Deutschland zu den Themen Produktinnovation, Künstliche Intelligenz, Software und Entwicklung intelligenter Produkte. Ziel der Studie ist es, aktuelle Entwicklungen und strategische Prioritäten bei der Entwicklung der nächsten Generation intelligenter Produkte sichtbar zu machen.Über U-ExpertenU-Experten ist ein europäischer Hightech Original Design Manufacturer (ODM) und Full-Service-Partner für intelligente Produktsysteme. Als Teil der Steliau Technology Group begleitet das Unternehmen internationale Industrieunternehmen entlang des gesamten Produktlebenszyklus - von der strategischen Produktidee über Systems Engineering, Industrial Design und Entwicklung bis hin zu Industrialisierung, Fertigung und Lifecycle Management.Durch die Verbindung von Produktstrategie, Software, Hardware, Künstlicher Intelligenz, Daten und industrieller Umsetzung entwickelt U-Experten skalierbare Produktsysteme, die technologische Innovationen in nachhaltige wirtschaftliche Wertschöpfung übersetzen. Als Teil der international agierenden Steliau Technology Group verbindet U-Experten strategische Produktkompetenz mit technologischer Exzellenz und unterstützt Unternehmen dabei, die nächste Generation intelligenter Produkte erfolgreich in den Markt zu bringen.Keyfindings aus der Studie sind unter Studie & Insights bei U·Experten (https://www.u-experten.de/insights/?utm_source=chatgpt.comreleases)abrufbar.Pressekontakt:Christiane Wolffchristiane.wolff@christiane-wolff.com0173 9370201Original-Content von: U-Experten, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183441/6356467