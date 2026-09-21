Le 21 septembre/September 2026Pegmatite One Lithium and Gold Corp. (PGA) has announced a name and symbol change to Allegiance Resources Corp. (ALLG).Shares will begin trading under the new name and symbol and with a new CUSIP number on September 24, 2026.Disclosure documents are available at www.thecse.com.Please note that all open orders will be canceled at the end of business on September 23, 2026. Dealers are reminded to re-enter their orders._________________________Pegmatite One Lithium and Gold Corp. (PGA) a annoncé un changement de nom et de symbole pour Allegiance Resources Corp. (ALLG).Les actions commenceront à être négociées sous le nouveau nom et symbole, et avec un nouveau numéro CUSIP le 24 septembre 2026.Les documents de divulgation sont disponibles sur www.thecse.com.Veuillez noter que toutes les commandes ouvertes seront annulées à la fin des activités le 23 septembre 2026. Les négociants sont priés de saisir à nouveau leurs commandes.Effective Date/ Date d'entrée en vigueur: le 24 SEPT 2026Old Symbol/Vieux Symbole: PGANew Symbol/Nouveau Symbole: ALLGNew CUSIP/ Nouveau CUSIP: 017410 10 1New ISIN/ Nouveau ISIN: CA 017410 10 1 8Old/Vieux CUSIP & ISIN: 705581205/CA7055812050If you have any questions or require further information, please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com.Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com.