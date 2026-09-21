Le 21 septembre/September 2026The common shares of Bee Vectoring Technologies International Inc. will be delisted from the CSE at market close today, September 21, 2026.Bee Vectoring Technologies is currently suspended. See Bulletin 2025-0202.___________________________Les actions ordinaires de Bee Vectoring Technologies International Inc. seront retirées de la cote du CSE à la fermeture du marché aujourd'hui, le 21 septembre 2026.Bee Vectoring Technologies est actuellement suspendue. Voir le Bulletin 2025-0202.Date: Market Close/Clôture du marchés le 21 SEPT 2026Symbol(s)/Symbole(s): BEEIf you have any questions or require further information, please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com.Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com.