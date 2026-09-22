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Guten Morgen. Die Wall Street startete stark in die Woche. Der Nasdaq gewann 2,3 % und schloss auf Rekordhoch. Der wichtigste Makrotreiber war der Rückgang beim Öl: Brent fiel zeitweise unter 100 Dollar, eroberte die Marke aber heute Morgen wieder zurück (102,40 $ für Brent). Gleichzeitig sank die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihe auf 4,96 %. Das nahm Druck von den Bewertungen im Technologiesektor.Meta sprang 11,4 %, nachdem der neue KI-Agent Muse zur meistgeladenen kostenlosen App im US-App-Store aufstieg. Wir hatten Sie in der Bernecker-daily letze Woche Mittwoch auf den Ausbruch bei Meta vorbereitet mit konkreter Handlungsanweisung. Hier geht es zur neuen Bernecker-daily, die ab ca. 9.15 Uhr auch im Einzelabruf erhältlich ist:AMD gewann knapp 10 % und überschritt erstmals 1 Bio. Dollar Börsenwert, Intel legte 12 % zu (s. Chart unten). Auch die Optik-Story bekam neuen Schub:Marvell zeigte auf der ECOC erstmals 2-nm-Technologien für 400G-, 800G- und 1,6T-Verbindungen. Das ist relevant, da KI-Rechenzentren von 1,6T auf 3,2T und darüber hinaus wechseln. Qualcomm stieg zusätzlich gut 9 % nach einer gemeinsamen Optik-Demonstration mit Lumentum und Corning.In Deutschland verbessert sich das Konjunkturbild. Die führenden Wirtschaftsinstitute sollen ihre Wachstumsprognose für 2026 von 0,6 auf 1,3 % anheben. Rückenwind kommt vor allem von Infrastruktur und Verteidigung.Volkswagen verliert nach 15 Jahren seinen Platz im Euro Stoxx 50. BASF hat laut Dealreporter in diesem Jahr eine mögliche Transaktion mit Evonik geprüft.Novo Nordisk will bis 2030 mehr als fünf neue Blockbuster auf den Markt bringen, die Aktie reagierte dennoch schwach.Bei Gold bleibt China ein starker Treiber mit Rekordimporten im August und weiteren Käufen der Zentralbank.Der DAX wird heute Morgen unverändert um 25.575 Punkte erwartet.Heute berichten unter anderem AutoZone und Thor Industries vor US-Börsenstart, KB Home folgt nachbörslich. TUI liefert ein Pre-Close Trading Update für das Geschäftsjahr 2026. Im Fokus stehen Sommerbuchungen, Preise, Auslastung und die Jahresprognose. Nach dem schwächeren dritten Quartal dürfte der Markt vor allem auf die Entwicklung im Bereich Markets und Airline achten.Politisch rückt der Donnerstag näher: Donald Trump empfängt Xi Jinping am 24. September im Weißen Haus. Handel, KI und Seltene Erden stehen weit oben auf der Agenda.Volker SchulzRedaktionsleiter Hans A. Bernecker Börsenbriefe