DJ PTA-News: 7C Solarparken AG: H1 2026 EBITDA über Plan, Batterieausbau beschleunigt

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

7C Solarparken AG: H1 2026 EBITDA über Plan, Batterieausbau beschleunigt

Bayreuth (pta000/22.09.2026/08:30 UTC+2)

7C Solarparken (WKN: A11QW6, ISIN: DE 000A11QW68) gibt bekannt, dass das Konzern-EBITDA im ersten Halbjahr 2026 mit EUR 28,9 Mio. über der eigenen Planung der Gesellschaft lag. Die EBITDA-Prognose der Gesellschaft für das Gesamtjahr von EUR 50 Mio. unterstellte für das erste Halbjahr 2026 ein EBITDA von EUR 27 Mio. Gegenüber dem Vorjahreswert von EUR 32,8 Mio. ist der Rückgang auf zwei Effekte zurückzuführen: eine geringere Einstrahlung und einen ungünstigeren Swap-Vertrag.

Erstmals seit mehreren Jahren hat sich das Marktumfeld verbessert. Die Zahl der Stunden mit negativen Strompreisen sank um 24 % von 389 Stunden im Vorjahreszeitraum auf 295 Stunden, obwohl die Solarstromeinspeisung in Deutschland um 10,8 % zunahm und der Marktanteil von Solarstrom von 18,8 % auf 19,6 % stieg. Entsprechend erhöhte sich der monatliche Marktwert Solar von EUR 36/MWh im ersten Halbjahr 2025 auf EUR 44/MWh im ersten Halbjahr 2026. Der durchschnittliche Einspeisepreis des Konzerns ging dennoch von EUR 159/MWh auf EUR 150/MWh zurück. Dies ist nahezu vollständig darauf zurückzuführen, dass die Swap-Vereinbarungen auf den PV-Marktpreis von EUR 70/MWh auf Jahresbasis auf rund EUR 40/MWh für Q2 und Q3 2026 zurückgingen. Die Stromproduktion bereinigt um Abschaltungen stieg um 5,6 % auf 263 GWh und die gemessene Produktion um 3,0 % auf 230 GWh (rund 465 kWh/kWp). Die Differenz von 32,9 GWh bzw. 12,5 % der Produktion ist vollständig auf Abschaltungen zurückzuführen. Davon entfallen 18,9 GWh auf Redispatch-Maßnahmen der Netzbetreiber, die so vergütet werden, als hätte die Anlage Strom produziert. Der Cashflow je Aktie belief sich auf EUR 0,31 gegenüber EUR 0,33 im Vorjahreszeitraum, bei einer um 7,4 % niedrigeren durchschnittlichen Aktienzahl.

Die unterjährige Werthaltigkeitsprüfung des Solar- und Windportfolios führte zur Erfassung einer Wertminderung von EUR 5,4 Mio. gegenüber EUR 14,8 Mio. im Vergleichszeitraum. Die Wertminderung resultierte nicht aus veränderten Cashflow-Erwartungen, sondern aus dem gestiegenen Diskontierungszinssatz, da sich die gewichteten durchschnittlichen Kapitalkosten vor Steuern (WACC) auf 6,82 % gegenüber 5,87 % im Geschäftsbericht 2025 erhöhten. Wesentlicher Treiber des höheren Diskontierungszinssatzes war der Anstieg der Rendite deutscher Bundesanleihen in der für eine Solaranlage relevanten Laufzeit um 46 Basispunkte.

Das Konzernergebnis verbesserte sich dennoch auf EUR 0,6 Mio. nach EUR -2,8 Mio. in den ersten sechs Monaten 2025. Das Konzerneigenkapital belief sich auf EUR 214,9 Mio. und entspricht nach Abzug der nicht beherrschenden Anteile von EUR 16,5 Mio. einem Buchwert von EUR 2,71 je Aktie gegenüber EUR 2,66 je Aktie zum Jahresende. Die Eigenkapitalquote blieb mit 44,5 % sehr solide, während die Nettoverschuldung um weitere 9 % auf EUR 87,4 Mio. sank. Im ersten Halbjahr wurden eigene Aktien im Wert von EUR 4,4 Mio. zurückgekauft; im August 2026 wurde ein weiteres Aktienrückkaufprogramm gestartet.

AUSBLICK GESAMTJAHR

Der Vorstand bestätigt seine Prognose für das Gesamtjahr 2026 mit Umsatzerlösen von EUR 66,5 Mio., einem EBITDA von EUR 50 Mio. und einem Cashflow je Aktie von EUR 0,50. Der Marktwert Solar für das Gesamtjahr wird nun auf EUR 53/MWh geschätzt (zuvor: EUR 45/MWh), bei erwarteten 515 Negativpreisstunden (zuvor: 665). Das zweite und dritte Quartal sind über den 100-MWp-PPA zu rund EUR 40/MWh abgesichert; für das vierte Quartal besteht diese Absicherung nicht mehr, sodass die aktuelle Terminpreiskurve von über EUR 120/MWh zusätzliches Potenzial bietet. Eine Nettoverschuldung von EUR 91,9 Mio. wurde bereits erreicht, dürfte jedoch infolge des beschleunigten Batterieprogramms und der damit verbundenen Investitionen bis zum Jahresende wieder ansteigen.

Der Konzern berichtet über Fortschritte bei der Umsetzung seines Geschäftsplans: i) Die 20-MWp-Anlage "Reuden Süd" ist seit März 2026 am Netz; im dritten Quartal folgten Bürgwindheim III (6 MWp) sowie eine Dachanlage in Dresden. ii) Für 2026 und 2027 sind Investitionen von EUR 26 Mio. vertraglich gebunden; diese umfassen 34 MW / 78 MWh Batteriespeicher sowie 18 MWp neue PV-Leistung einschließlich sämtlicher Netzanschlusskosten. iii) Das Aktienrückkaufprogramm wird planmäßig fortgeführt. Das IPP-Portfolio beträgt aktuell 504 MWp.

ROADMAP 2030

Die im September 2025 veröffentlichte Roadmap bleibt unverändert gültig, das Batterieprogramm wird jedoch beschleunigt. Der Vorstand erwartet nun bis Ende 2027 mindestens 30 MW und bis 2030 60 MW Speicherkapazität. Grundlage hierfür ist der regulatorische Rahmen, der im Berichtszeitraum klarer geworden ist: Ab dem 1. Oktober 2026 ermöglicht MiSpeL, die EEG-Förderfähigkeit der grünen Kilowattstunden beizubehalten, während Graustrommengen über denselben Netzanschlusspunkt vermarktet werden können. Der Entwurf des EEG 2027 gilt dagegen nur für Neuanlagen und lässt bestehende Anlagen unberührt. Parallel dazu haben die Übertragungsnetzbetreiber in ihren Szenarien das Ziel für Großspeicher im Jahr 2040 von 41 GW auf 84 GW angehoben. Die wirtschaftliche Entwicklung des Konzerns wird weiterhin durch das immanente Auslaufen der hohen Einspeisevergütungen geprägt; die daraus resultierenden Cashflows finanzieren den Aufbau von Speicherkapazitäten, selektives PV-Wachstum und Aktienrückkäufe.

Für institutionelle und private Anleger ist am 22.09.2026 um 13:15 Uhr eine Telefonkonferenz vorgesehen.

Die vollständigen Halbjahresergebnisse werden auf unserer Website in folgendem Bereich veröffentlicht: hthttps:// solarparken.com/publikationen.php

(Ende)

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Aussender: 7C Solarparken AG An der Feuerwache 15 95445 Bayreuth Deutschland Ansprechpartner: Koen Boriau Tel.: +49 921 230557-77 E-Mail: info@solarparken.com Website: www.solarparken.com ISIN(s): DE000A11QW68 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX Weitere London Handelsplätze:

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September 22, 2026 02:30 ET (06:30 GMT)