Für internationale Käufer beginnt auf dem saudischen Immobilienmarkt ein neues Kapitel. Die ROSHN Group, Saudi-Arabiens führender Master-Developer und ein Unternehmen des PIF, unterstützt diese Entwicklung. Neue Regelungen zum Immobilienerwerb durch Nicht-Saudis eröffnen berechtigten Käufern und Investoren aus dem Ausland neue Möglichkeiten.

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ROSHN Group offers world-class living and investment opportunities, including SEDRA Curated Collection in Riyadh (Photo: AETOSWire)

Seit Inkrafttreten der neuen Regelungen haben Tausende nicht-saudische Käufer ihr Interesse an Immobilien der ROSHN Group bekundet. Die zusätzliche Nachfrage und die damit verbundenen Investitionen fördern das Wachstum und die Diversifizierung des saudischen Immobilienmarkts. Gleichzeitig wird weiterhin neuer Wohnraum für saudische Staatsbürger geschaffen. Die ROSHN Group kann damit ihr wachsendes Portfolio einem breiteren Käuferkreis öffnen und zugleich das Angebot und die Auswahl für einheimische Käufer ausbauen. Langfristig trägt dies zu einem größeren und dynamischeren Immobilienmarkt bei.

Nicht-saudische Käufer und Investoren mit Wohnsitz außerhalb des Königreichs, die die entsprechenden Voraussetzungen erfüllen, können Wohneinheiten in bestehenden Wohnanlagen der ROSHN Group in drei Regionen erwerben. Der Kauf kann bequem über die ROSHN-App abgewickelt werden. Sie bietet interaktive Einblicke in eine Vielzahl moderner und auf die Bedürfnisse ihrer Bewohner ausgerichteter Wohnquartiere. Das Angebot umfasst Projekte in wichtigen Städten wie Riad, Dschidda und Mekka, darunter:

SEDRA, das gefragteste Wohnquartier im Norden Riads, bietet ein neues Wohnkonzept in unmittelbarer Nähe des Expo-2030-Geländes und wichtiger Sehenswürdigkeiten der Stadt. Zum Quartier gehören erstklassige öffentliche und internationale Schulen. Direkt angrenzend befindet sich ROSHN Front, ein Einkaufs- und Unterhaltungszentrum. Mehr als 3.000 Wohneinheiten wurden bereits fertiggestellt. Darüber hinaus verfügt SEDRA über Einkaufszentren, Fußwege, Grünflächen und gestaltete Parkanlagen sowie ein vielfältiges Wohnangebot mit Wohnungen, Reihenhäusern und Villen.

ALAROUS liegt im Norden von Dschidda an der Küste des Roten Meeres und bietet modernes Wohnen in unmittelbarer Nähe von MARAFY, einem gemischt genutzten Stadtquartier der ROSHN Group direkt am Wasser. In MARAFY sollen in Kürze Wohnungen angeboten werden. Das Quartier beherbergt zudem den ersten schiffbaren Kanal seiner Art in Saudi-Arabien.

ALMANAR, das erste integrierte Wohnquartier der Gruppe am westlichen Zugang zu Makkah Al-Mukarramah, liegt nur 20 Minuten von Al-Masjid Al-Haram entfernt und bietet eine vielfältige Auswahl an Wohneinheiten, die Lebendigkeit und Ruhe in einem harmonisch gestalteten Wohnumfeld in der Heiligen Stadt vereinen.

Über Saudi Properties, das offizielle digitale Immobilienportal des Königreichs, können Käufer, die die entsprechenden Voraussetzungen erfüllen, auf Immobilienangebote in ganz Saudi-Arabien zugreifen. Die ROSHN-App ermöglicht internationalen Kunden ein durchgängig digitales Kauferlebnis, sodass sie den gesamten Immobilienkauf bequem und sicher aus der Ferne abwickeln können.

Informationen zu Wohneinheiten und Ausstattungsmerkmalen finden Sie unter www.roshn.sa/homeownership.

*Quelle: AETOSWire

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