Refinanzierung der Alt-Anleihe 2022/27 Die Katjesgreenfood GmbH & Co. KG plant die Emission einer neuen fünfjährigen Unternehmensanleihe 2026/31 (ISIN: NO0013759XXX; WKN: A5GS6W) mit einem Zielvolumen von 40 Mio. Euro. Der nach norwegischem Recht begebene Nordic Bond soll mit einem Zinskupon zwischen 7,75 % und 8,50 % p.a. ausgestattet sein. Der finale Kupon wird nach Ende der Angebotsfrist auf Basis der eingegangenen Zeichnungen festgelegt. Der Nettoemissionserlös soll vorrangig zur vorzeitigen Rückzahlung der bestehenden Katjes-Greenfood-Anleihe 2022/27 (Volumen von 38 Mio. Euro) eingesetzt werden. Zeichnungs- und Umtauschstart am 23. September 2026 Das öffentliche Angebot (ab einer Mindestanlage von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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