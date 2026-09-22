© Foto: Dall-EStrategy stockt seinen Bitcoin-Bestand auf 846.000 Stück auf. Die jüngste Bitcoin-Rallye beschert Saylor bereits Millionen an Buchgewinnen.
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|Volltreffer gelandet: Neuer Bitcoin-Kauf bringt Strategy schon millionenschwere Gewinne
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