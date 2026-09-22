Datum der Anmeldung:
18.09.2026
Aktenzeichen:
B3-101/26
Unternehmen:
Alexianer GmbH, Münster; Barmherzige Brüder Trier gGmbH, Koblenz; Josefs-Gesellschaft gAG, Olsberg; Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens (Communovia GmbH, Köln)
Produktmärkte:
Beratungsleistungen im Krankenhauswesen, Services für Beschaffung und Logistik
18.09.2026
Aktenzeichen:
B3-101/26
Unternehmen:
Alexianer GmbH, Münster; Barmherzige Brüder Trier gGmbH, Koblenz; Josefs-Gesellschaft gAG, Olsberg; Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens (Communovia GmbH, Köln)
Produktmärkte:
Beratungsleistungen im Krankenhauswesen, Services für Beschaffung und Logistik
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