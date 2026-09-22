Datum der Anmeldung:
18.09.2026
Aktenzeichen:
B9-81/26
Unternehmen:
Lufthansa Commercial Holding GmbH (D); Erwerb sämtlicher Anteile sowie der alleinigen Kontrolle über die LUG Lager-Umschlag Immobilienverwaltungs-GmbH (D)
Produktmärkte:
Luftfrachtabfertigung
18.09.2026
Aktenzeichen:
B9-81/26
Unternehmen:
Lufthansa Commercial Holding GmbH (D); Erwerb sämtlicher Anteile sowie der alleinigen Kontrolle über die LUG Lager-Umschlag Immobilienverwaltungs-GmbH (D)
Produktmärkte:
Luftfrachtabfertigung
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