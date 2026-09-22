Datum der Anmeldung:
18.09.2026
Aktenzeichen:
B9-99/26
Unternehmen:
Leipziger Volksbank eG; Volksbank Erft eG; Volksbank Köln Bonn eG; Vereinigte Volksbank eG Saarlouis Losheim am See Sulzbach/Saar, Gründung der VR Beteiligungsholding Mitte West GmbH & Co. KG
Produktmärkte:
Beteiligungen an Gesellschaften
18.09.2026
Aktenzeichen:
B9-99/26
Unternehmen:
Leipziger Volksbank eG; Volksbank Erft eG; Volksbank Köln Bonn eG; Vereinigte Volksbank eG Saarlouis Losheim am See Sulzbach/Saar, Gründung der VR Beteiligungsholding Mitte West GmbH & Co. KG
Produktmärkte:
Beteiligungen an Gesellschaften
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