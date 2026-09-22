Datum der Anmeldung:
17.09.2026
Aktenzeichen:
B1-137/26
Unternehmen:
MOMA GmbH, Attendorn; Erwerb sämtlicher Geschäftsanteile und alleiniger Kontrolle an der HCR Holz Centrum Regensburg GmbH, Wenzenbach
Produktmärkte:
Hobelware, Nadelholz, Rundholz, Sägenebenprodukte
17.09.2026
Aktenzeichen:
B1-137/26
Unternehmen:
MOMA GmbH, Attendorn; Erwerb sämtlicher Geschäftsanteile und alleiniger Kontrolle an der HCR Holz Centrum Regensburg GmbH, Wenzenbach
Produktmärkte:
Hobelware, Nadelholz, Rundholz, Sägenebenprodukte
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