DAX startet ruhig, starke Exportdaten senden positives Signal

Der DAX startet am Dienstag nach den letzten turbulenten Handelstagen ruhiger. Der Euro Stoxx 50 präsentiert sich dagegen leeicht negativ. Aus den USA kommen derweil überwiegend verhaltene Indikationen, die auf einen ruhigen Handelsstart hindeuten. In Asien beendete der Nikkei 225 den Handel mit leichten Verlusten.

Makroökonomischer Überblick

Für positive Impulse sorgt am Dienstag die deutsche Elektro- und Digitalindustrie. Die Exporte legten im Juli gegenüber dem Vorjahresmonat um 11,9 Prozent auf 23,5 Milliarden Euro zu. Wachstumstreiber bleibt vor allem der europäische Binnenmarkt. In den ersten sieben Monaten stiegen die Ausfuhren in die EU um 17 Prozent. Auch das US-Geschäft entwickelte sich zuletzt deutlich stärker und verzeichnete im Juli ein Plus von 23,3 Prozent. Schwach blieb dagegen die Nachfrage aus China, wohin 10,8 Prozent weniger Waren geliefert wurden als ein Jahr zuvor.

Meistgehandelte Aktien im Überblick

Im Fokus steht heute EssilorLuxottica. Die Aktie startet etwas schwächer und bleibt damit nach den deutlichen Verlusten der vergangenen Monate unter Druck. Im Blick steht vor allem das Geschäft mit smarten Brillen, dessen Wachstumsbeitrag zuletzt stärker hinterfragt wurde. Gleichzeitig richtet sich die Aufmerksamkeit auf die Entwicklung des klassischen Brillengeschäfts und den bevorstehenden Quartalsbericht. Gefragt ist dagegen Heidelberg Materials. Die Aktie kann zum Handelsauftakt leicht zulegen und sich damit nach der jüngsten Schwäche etwas stabilisieren. Belastet hatte den Baustoffkonzern zuletzt vor allem die gedämpfte Stimmung rund um den Zementabsatz in den USA. Die Kurskorrektur fiel entsprechend deutlich aus: Innerhalb von drei Monaten hat die Aktie mehr als ein Fünftel an Wert verloren und notiert weiterhin in der Nähe ihres Jahrestiefs.

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Die beliebtesten Titel

Turbos Open End ¹

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit Silber Bull UR18GU 8,62 55,566212 USD 6,58 Open End DAX Bull UR2NCR 4,88 25150,61123 Punkte 53,93 Open End X-DAX Bull HD1ZTS 65,99 19019,887879 Punkte 3,88 Open End DAX Bear UG3341 11,15 26713,549198 Punkte 22,73 Open End S&P500 Bull UN8DSY 3,72 7349,646331 Punkte 18,25 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 22.09.2026; 09:00 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Coinbase Global Inc. Call UR1N13 4,22 205,00 USD 2,62 16.06.2027 Rheinmetall AG Call UR0V4D 0,59 1100,00 EUR 7,14 16.12.2026 Intel Corp. Call UN7KKX 22,00 120,00 USD 3,08 17.03.2027 Meta Platforms Inc. Call UG2BMQ 11,08 660,00 USD 4,33 13.01.2027 Meta Platforms Inc. Call UG1WDR 1,77 930,00 USD 8,24 16.12.2026

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 22.09.2026; 09:00 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit Novo Nordisk A/S Long UG8MLU 2,53 26,54037 USD 3 Open End Hecla Mining Company Long UN5NTT 2,83 12,236578 USD 3 Open End DAX Long UN602C 1,47 24555,629844 Punkte 25 Open End DAX Short UR15GL 0,83 26427,042439 Punkte 30 Open End Nasdaq-100 Short UN9LS1 1,45 32514,861877 Punkte 15 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 22.09.2026; 09:00 Uhr;

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¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.