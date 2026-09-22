Leipzig/Frankfurt (ots) -Gesucht wurden Geschichten von Menschen, die Großes gewagt und für ihre Ziele alles aufs Spiel gesetzt haben. Geschichten von Heldinnen, Schwindlern und Genies, mit Taten, die spektakulär waren und dabei vielleicht auch etwas verändert haben.Aus den 52 Einreichungen in diesem Jahr hat die Jury die drei folgenden Projekte für die Shortlist und damit für das Finale in Leipzig ausgewählt:"Der verschwundene Milliardär" von i&u Studios aus Köln,"Die unglaubliche Geschichte des Moorhuhns" von Hoferichter & Jacobs aus Leipzig,"Er ist die 0,00001%" von LOOKS Film aus Leipzig.Die nominierten Produzentinnen und Produzenten und ihre Teams werden am 28. Oktober 2026 im Rahmen des Internationalen Leipziger Festivals für Dokumentar- und Animationsfilm ihre Konzepte präsentieren. Das Gewinnerprojekt wird noch am selben Tag durch die Jury gekürt. Die Jury besteht aus dem Vorsitzenden ARD-Chefredakteur Oliver Köhr und programmverantwortlichen Redakteurinnen und Redakteuren der beteiligten Rundfunkanstalten (neben dem MDR sind dies BR, NDR, SWR, WDR und rbb) und der ARD Mediathek.Dokumentarisches Highlight in der ARD MediathekDie beteiligten Sender der ARD-Initiative ermöglichen die Realisierung des Projekts durch die Übernahme der Bruttoherstellungskosten in Höhe von bis zu 300.000 Euro. Der Gewinnerfilm wird in der ARD Mediathek prominent platziert.Zu den nominierten Filmen"Der verschwundene Milliardär":Ein Milliardär verschwindet. Sein Bruder übernimmt das Imperium. Doch der Tote kehrt als Schatten zurück. (i&u Studios GmbH)"Die unglaubliche Geschichte des Moorhuhns":Feuer frei! Bitte anschnallen. Diese Geschichte hat alles. Popkultur. Wirtschaftskrimi. Zeitgeschichte. Nostalgie. Und eine Menge überraschender Wendungen. Also: Popcorn raus. Diddl-Tasse bereitstellen. Und Feuer frei. (Hoferichter & Jacobs GmbH)"Er ist die 0,00001%" ist eine mitreißende Doku über den reichsten Mann Ostdeutschlands und seine Geschichte. Es ist eine universelle Helden- und Schelmengeschichte über einen Mann, der sich mit Geschick, Mut und Witz gegen widrige Umstände, Spötter und Zweifler durchsetzt. Es ist eine Reise durch die Jahre des Umbruchs um den Mauerfall, wie wir sie noch nie erlebt haben. Und es ist eine ebenso nachdenkliche wie humorvolle Erzählung über das vereinte Deutschland in der Gegenwart und seine Zukunft. (LOOKS Film & TV Produktionen GmbH)Weitere Informationen zum Wettbewerb finden Sie unter: www.ard.de/topdocsPressekontakt:MDR, Kommunikations- und Mediendesk, Tel.: (0341) 3 00 64 55, E-Mail: kommunikation-desk@mdr.deOriginal-Content von: ARD Presse, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/29876/6356505